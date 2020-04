La Premier League studia la ripartenza: restart il 7 giugno, chiusura il 27 luglio

Trent Alexander-Arnold of Liverpool celebrates after scoring the third goal during the Premier League match between Liverpool FC and West Ham United at Anfield on February 24, 2020 in Liverpool, United Kingdom

Il Times svela il piano stilato dalla Premier League per ripartire e concludere la stagione 2019-2020. La deadline sarebbe fissata per il 27 luglio e la 'nuova' stagione dovrà poi riprendere il 27 agosto prossimo. Massimo 400 persone al seguito di ogni partita, tra giocatore e addetti ai lavori.

La Premier League, come tutti gli altri campionati, sta studiano un modo per ripartire... In sicurezza. Nonostante lo stesso Jürgen Klopp non abbia fretta di vedere il suo Liverpool campione, c'è già un protocollo per il restart che sarebbe previsto per domenica 7 giugno.

Da allora si giocherebbero 3 partite in una settimana, calcolando che mancano ancora 9 giornate al termine del campionato (il City dovrà giocare 10 partite, considerando un recupero). Non solo, manca ancora tutta la parte finale della FA Cup che si è interrotta ai quarti di finale.

Nulla di nuovo sul protocollo. Almeno fino al termine di questa stagione si giocherà a porte chiuse, senza l'ausilio dei propri tifosi proprio per evitare i contagi. La novità, secondo il Times, è che per ogni gara ci sarà un massimo consentito di 400 persone al seguito (come addetti ai lavori). Tra giocatori, staff tecnico, staff medico, più arbitri e media, non si dovrà superare quella cifra indicativa imposta dal Governo britannico.

Ripartendo il 7 giugno, l'idea è quella di terminare il campionato entro il 27 luglio, così da dare spazio alle squadre ancora impegnate nelle Coppe europee ad agosto. E la prossima Premier League? Anche qui c'è una data: si dovrà ripartire il 27 agosto, anche se non c'è una data per il Community Shield che - eccezionalmente - potrebbe giocarsi durante la stagione stessa.

