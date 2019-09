Le pagelle di Chelsea-Liverpool 1-2: Abraham sprecone, van Dijk granitico. Salah e Manè spenti

Le pagelle del Chelsea

Kepa ARRIZABALAGA 6,5 - Senza di lui il gap finale sarebbe stato molto più grande. Nel secondo tempo miracoloso su un tiro al volo di Firmino. Non ha colpe sulla punizione di Alexander-Arnold

Cesar AZPILICUETA 6 - Fa su e giù sulla fascia destra. Si ritrova tra i piedi la palla dell'immediato 2-1 nel primo tempo. Il terzino Blues segna, ma l'arbitro gli nega la gioia per una posizione irregolare di Mount ad inizio azione. Commette il fallo del calcio di punizione del 2-0

Andreas CHRISTENSEN 5 - Il giovane danese soffre le scorribande dell'attacco Reds fino a quando si fa male in uno scontro con Tomori. Come Azpilicueta commette un fallo evitabile che innesca in questo caso il calcio da fermo di Alexander-Arnold dell'1-0. (dal 42' Kurt ZOUMA 6 - Entra bene e il Chelsea subisce meno con lui)

Fikayo TOMORI 6,5 - La prova era di quelle più difficili: arginare la velocità e l'intraprendenza di Salah. E con personalità e l'aiuto del fisico ha portato a casa un'ottima prestazione

Emerson PALMIERI s.v. (dal 16’ Marcos ALONSO 5 - Entra al posto di Palmieri fermato da un problema muscolare. Si propone sulla sinistra con genrosità e nell'assedio finale i migliori cross provengono da lui. La sua serata è, però, macchiata dal gol di Firmino: l'ex viola non prende posizione e il brasiliano ha tutto il tempo per colpire la palla in solitaria

JORGINHO 5 - Imbrigliato dal centrocampo Reds, partita tremendamente incolore

Mateo KOVACIC 5,5 - Leggermente meglio del suo compagno di reparto, ma ancora troppo poco per raggiungere la sufficienza. In difficoltà

N'Golo KANTE' 7 - Nettamente il migliore in campo dei Blues. Si inventa un gol da cineteca che riapre la partita e innesca l'arrembaggio dei suoi. Il recupero all'87' su Salah è commovente

WILLIAN 5 - Un paio di sgrobbate nel primo tempo, poi si spegne

Mason MOUNT 6 - Alla sua età giocare partite come questa è un onore e un privilegio. Sparacchia altissimo una buonissima chance del 2-2 nel finale, ma tuttosommato l'impegno e lo spirito di sacrificio bastano per la sufficienza

Tammy ABRAHAM 6 - Sfrutta male, malissimo una ripartenza fulminea sull'1-0. Prova a segnare due volte di tacco e incita i suoi dal 1' al 76' minuto quando viene sostituito. Deve mangiarne di pastasciutta per diventare come Drogba, ma è sicuramente sulla buona strada (dal 76’ Batshuayi 5 - Si divora il 2-2 di testa al 90')

All: Frank LAMPARD 6 - Sono 12 i gol subiti in 6 partite e non è ancora arrivata la vittoria a Stamford Bridge, ma il suo Chelsea incomincia ad avere un'anima. E forse per ora è la cosa più importante. E il suo pubblico è con lui

Alexander-Arnold festeggia con Firmino e van DijkGetty Images

Le pagelle del Liverpool

ADRIAN 6 - Non può nulla sulla sassata-capolavoro di Kantè, si supera su un'incornata di Marcos Alonso anche se lo spagnolo è in fuorigioco

Trent ALEXANDER-ARNOLD 7 - Vera spina nel fianco della retroguardia Blues. Corsa e tecnica impreziositi dalla precisione dal tiro da fermo. Ha il merito di sbloccare la partita con una perla su punizione

Joel MATIP 6,5 - Limita le folate Blues con esperienza e autorità, vince tutti gli scontro aerei

Virgil VAN DIJK 6,5 - Fa capire subito ad Abraham chi è che comanda in area di rigore. Amministra la difesa Reds con la solita apparente tranquillità

Andrew ROBERTSON 6,5 - Sacrificio, polmoni e piediino fatato sulla punizione del 2-0. Il capitano si conferma uno dei giocatori più affidabili del campionato oltremanica

Jordan HENDERSON 6 - Fa entrambe le fasi con spirito di abnegazione come Klopp gli ha chiesto

FABINHO 5,5 - Resiste fino all'ora di gioco, poi si crea una voragine difensiva dalla sua parte: viene letteralmente ubriacato da Kantè in occasione del 2-1

Georginio WIJNALDUM 5,5 - Corre sempre un metro più degli altri. Generoso, ma poco coinvolto nella manovra

Mohamed SALAH 6 - Si prende lunghe pause dalla partita, ma quando decide di rientrarci è devastante, soprattutto nel suo pezzo forte: la velocità. Tomori, però, è un cliente scomodo e l'egiziano non riesce a lasciare la sua firma nella partita

Roberto FIRMINO 7 - Festeggia la sua prima rete al Chelsea in carriera con un gran colpo di testa, non proprio la specialità della casa. Sfiora la doppietta al volo nella ripresa. Unostoppable, come i Reds

Sadio MANE' 5,5 - Anonimo rispetto alla partita contro il Newcastle (dal 72' MILNER 6 - Ci mettte il fisico nel finale e si fa pure ammonire. Lottatore)

All: Jurgen KLOPP 6,5 - Sei su sei dopo aver vinto la Champions l'anno scorso è un messaggio fortissimo alla Premier League. "Quest'anno la vogliamo vincere noi". Con umiltà toglie Salah nel finale e inserisce un difensore in più per arginare il tentativo di rimonta disperato del Chelsea. Stratega