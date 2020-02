Il volto della sfida per la zona Champions League tra Leicester e Chelsea è Antonio Rudiger. L'ex Roma apre e chiude un match dalle mille emozioni, soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo senza reti, ma non senza buone occasioni da una parte e dall'altra, i Blues sbloccano la partita in avvio di ripresa con lo stacco del tedesco. Le Foxes non ci stanno e ribaltano la sfida grazie a due episodi favorevoli: una deviazione rende imparabile una modesta conclusione di Barnes che porta il punteggio sull'1-1, la folle uscita di Caballero (in campo al posto di Kepa) permette agli uomini di Rodgers di portarsi in vantaggio. Un'altra zuccata di Rudiger fissa il punteggio sul 2-2, nel finale Barnes si divora il gol da 3 punti per il Leicester. Le Foxes restano saldamento al terzo posto, il Manchester United ora può accorciare sugli uomini di Lampard.

Il tabellino

LEICESTER CITY-CHELSEA 2-2 (primo tempo 0-0)

LEICESTER CITY (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Choudhury; Pérez, Maddison, Tielemans (dall'81' Praet), Barnes; Vardy (dall'80' Ihenacho). All. Rodgers.

CHELSEA (4-3-3): Caballero; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Jorginho (dal 74' Kovacic), Kanté, Mount; Hudson-Odoi, Abraham (dall'83' Barkley), Pedro (dal 74' Willian). All. Lampard.

Gol: Rudiger (C), Barnes (L), Chilwell (L), Rudiger (C)

Ammoniti: Jorginho (C), Maddison (L), Kovacic (C), Evans (L)

L'esultanza di BarnesGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

46' VANTAGGIO DEL CHELSEA - Calcio d'angolo di Mount dalla sinistra, Rudiger stacca sul secondo palo e batte Schmeichel.

54' IL PAREGGIO DI BARNES - L'esterno inglese rientra dalla sinistra e calcia debolmente verso la porta: una deviazione inganna Caballero.

64' IL VANTAGGIO DEL LEICESTER - Chilwell crossa sul secondo palo, Caballero esce scelleratamente ma il pallone finisce tra i piedi di Pereira: Tielemans serve Chilwell che segna con il portiere argentino fuori posizione.

71' IL PAREGGIO DI RUDIGER - Punizione di Mount dalla trequarti, il tedesco vola in cielo e insacca sul secondo palo.

79' BARNES SI DIVORA IL VANTAGGIO - Ottimo contopiede del Leicester, Vardy manda l'esterno in porta ma l'errore a pochi passi da Caballero è incredibile: pallone sul fondo.

Il momento social del match

Il migliore

Antonio RUDIGER - Inevitabile il premio di Mvp al difensore tedesco. La doppietta dell'ex Roma pesa come un macigno e potrebbe essere vitale per la classifica del Chelsea. Molti meriti vanno a Mount, autore di due assist al bacio, ma Rudiger è bravissimo a sovrastare gli avversari. Fondamentale il gol del 2-2 nel momento di masima sofferenza dei Blues.

Il peggiore

Wilfredo CABALLERO - La sorpresa di inizio partita è la presenza tra i pali dell'argentino, con Kepa in panchina. Qualche buona parata, è vero, ma l'errore in occasione del gol del 2-1 di Chilwell è pesantissimo: uscita scellerata con il pallone che attraversa tutta l'area di rigore, rientro tardivo in porta e inevitabile posizione errata al momento della conclusione del terzino avversario.