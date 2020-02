Tre minuti di Gabriel Jesus abbattono la resistenza di Schmeichel e regalano a Guardiola una vittoria che mette al sicuro il secondo posto in Premier League. Bellissima partita al King Power Stadium tra occasioni, pali, gol annullati e rigori falliti. Alla fine ha la meglio il Manchester City, più pericoloso nella ripresa rispetto agli uomini di Rodgers. Il Leicester, dopo aver sfiorato il vantaggio con il palo di Vardy nel primo tempo, si aggrappa al solito Schmeichel, che si oppone agli attacchi degli ospiti e neutralizza un pessimo rigore calciato da Aguero nella ripresa. Ci vuole un'azione personale dell'ex Mahrez, il migliore in campo nonostante i fischi, e la zampata del neo entrato Gabriel Jesus per abbattere la resistenza del portiere delle Foxes: Guardiola si prepara al meglio all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, in programma mercoledì.

Il tabellino

LEICESTER - MANCHESTER CITY 0-1 (primo tempo 0-0)

LEICESTER (4-4-2): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Soyuncu, Fuchs (dal 92' Perez); Chilwell, Praet (dal 85' James), Tielemans, Maddison; Iheanacho (dal 45' Barnes), Vardy. All. Rodgers.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Laporte (dal 58' Otamendi), Fernandinho, Mendy; Rodrigo, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva; Aguero (dal 77' Gabriel Jesus). All. Guardiola.

Gol: Gabriel Jesus.

Ammoniti: Nessuno.

Aguero - Manchester CityGetty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

8’ PALO DI VARDY - Pallone in profondità di Tielemans su brutto pallone perso da Laporte, l'attaccante inglese parte sul filo del fuorigioco e calcia sull'uscita di Ederson: palo pieno.

45’ ANNULLATO IL GOL DI AGUERO - Contropiede del City, De Bruyne serve il taglio del Kun che insacca ma parte in fuorigioco.

53’ SCHMEICHEL SALVA SU DE BRUYNE - Contropiede del Manchester City guidato da Rodri su palla persa di Tielemans, il belga calcia sul primo palo ma deve fare i conto con il portiere del Leicester, che salva in tuffo e addirittura riesce anche a bloccare il pallone.

61' RIGORE PER IL CITY - Destro da fuori di Gundogan, mano larga di Praet: il Var assegna il penalty.

62' SCHMEICHEL PARA IL RIGORE DI AGUERO - Brutta esecuzione del Kun dagli 11 metri: tiro centrale, respinta con le gambe da parte del portiere del Leicester.

70’ VARDY VICINO AL GOL - Difficile tiro al volo di sinistro da parte dell'inglese su assist di Pereira: pallone sul fondo, bella iniziativa.

80’ GABRIEL JESUS SBLOCCA IL MATCH - Azione personale di Mahrez, che porta palla fino al limite dell'area e serve il brasiliano: Schmeichel non può nulla.

Il momento social del match

Il migliore

Riyad MAHREZ - Si fa scivolare addosso i fischi del King Power Stadium e gioca una partita da campione. Le migliori occasioni del Manchester City nascono dai suoi piedi, l'80% del gol di Gabriel Jesus è suo: guida palla da prima del centrocampo fino all'area avversaria e manda in porta il brasiliano.

Il peggiore

Youri TIELEMANS - Fa fatica a reggere il ritmo forsennato di alcuni tratti del match e cala visibilmente nella ripresa, come dimostrano alcuni sanguinosi palloni persi nei pressi della porta di Schmeichel.