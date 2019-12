Leicester, rimonta e 2° posto in classifica! Pareggi amari di Man United e Arsenal

E’ un gol di Iheanacho al minuto 96 a far sognare ancora una volta Leicester. Le Foxes piazzano infatti una rimonta pesantissima contro l’Everton, trovando 3 punti d’oro che valgono il secondo posto solitario in Premier League. Un Leicester che va sotto con l’Everton per via del gol al 23’ di Richarlison, ma in grado di ribaltare tutto nella ripresa. Prima il solito Jamie Vardy al 68’, poi al 96’ il gol dell’ex attaccante del Manchester City che fa volare in alto le Foxes: a quota 32 punti il Leicester stacca il Manchester City (bloccato ieri dal Newcastle) e vola al secondo posto solitario a +3 sulla squadra di Guardiola; il Liverpool a 40 è lontano però 8 punti.

Kelechi Iheanacho of Leicester City celebrates with James Maddison of Leicester City after he scores his sides second goal during the Premier League match between Leicester City and Everton FC at The King Power Stadium on December 01, 2019 in Leicester,Getty Images

Debutto agrodolce per Freddie Ljungberg

Non va oltre il 2-2 invece l’Arsenal. Il debutto di Freddie Ljungberg a Carrow Road è un ‘misero’ pareggio che non cambia la storia dell’Arsenal. E’ il Norwich infatti a passare per due volte in vantaggio (prima con Pukki e poi con Cantwell), ma in entrambi in casi risponde Aubameyang. I Gunners restano così inchiodati all’ottavo posto a quota 19.

Non va meglio al Manchester United. Anche i Red Devils solo bloccati sul 2-2. Sotto con Grealish, lo United trova la reazione con l’autogol di Heaton e la rete del centrale Lindeloff. Al 66’ però Tyrone Mings rovina i piani di gloria dello United che resta così bloccato in classifica al 9° posto, un punto proprio sotto l’Arsenal.