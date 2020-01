Leicester, secondo ko di fila: Vardy sbaglia un rigore e il Burnley vince 2-1 in rimonta

Seconda sconfitta consecutiva per il Leicester che, dopo l'1-2 casalingo di settimana scorsa contro il Southampton, perde con lo stesso risultato anche sul campo del Burnley. Una sconfitta che comunque non ha grosse ripercussioni in classifica per le Foxes che conservano il terzo posto in classifica a +6 sul Chelsea. Eppure la partita al Turf Moor si era messa bene per la formazione di Rodgers, a segno al 33' con Barnes, che avanza indisturbato palla al piede, entra in area e batte Schmeichel con un gran destro che Pope tocca ma non riesce a bloccare.

Vardy sprecone e Foxes beffate nel finale

Nella ripresa la musica cambia e il Burnley trova il gol del pareggio al 56': Mee salta più in alto di tutti su un corner dalla destra e impegna Schmeichel di testa, il portiere del Leicester non trattiene e sulla respinta Wood insacca con il tap-in. Al 68' Vardy ha la chance di riportare in vantaggio le Foxes, ma Vardy sbaglia un rigore facendosi ipnotizzare da Pope dal dischetto. E nel finale il Burnley mette la freccia al 79' con un contropiede a tutta velocità finalizzato da un gran destro di Westwood, che approfitta di una corta respinta di Evans su traversone dalla sinistra di Taylor.