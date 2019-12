L’Everton annuncia: “Ferguson in panchina anche contro l’Arsenal”. Ancelotti atteso a Goodison Park

Duncan Ferguson rimarrà alla guida dell'Everton almeno fino alla sfida di sabato prossimo in Premier League contro l'Arsenal. Lo ha confermato la società inglese che è in stretto contatto con Carlo Ancelotti, in pole per diventare il nuovo allenatore del club. Dopo l'esonero di Marco Silva, l'Everton ha vinto contro il Chelsea e pareggiato con il Manchester United prima di essere eliminato ai rigori mercoledì scorso contro il Leicester in Coppa di Lega. L'ex allenatore del Napoli è vicino ad accordarsi con la dirigenza, ma in questo caso la sua prima partita sarebbe quella contro il Burnley il prossimo 26 dicembre. L'allenatore emiliano ha trascorso due anni al Chelsea, dal 2009 al 2011, vincendo Premier League e FA Cup nella sua prima stagione a Stamford Bridge. Stando alle ultime indiscrezioni dei principali tabloid britannici, proprio nella giornata di sabato l'ex Napoli è atteso a Goodison Park per seguire dal vivo la sfida dei Toffees.