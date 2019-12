Dopo 6 vittorie e 3 sconfitte nelle sue prime 9 partite, per José Mourinho arriva il primo pareggio da manager del Tottenham. Ma il 2-2 che gli Spurs racimolano nel finale in casa del Norwich ha il sapore del ko e dell'occasione sprecata. Sono Eriksen e Kane, il primo su punizione e il secondo su rigore, a evitare a Mou la disfatta in casa dell'ultima in classifica, fin qui vincente in appena 3 occasioni. I Canaries erano passati in vantaggio prima con Vrancic e poi con un'autorete di Aurier e, nel mezzo, si erano visti annullare il raddoppio di Pukki per un fuorigioco visibile solo con la tecnologia. Il Tottenham, insomma, rischia grosso contro un avversario valoroso, ma alla fine si porta a casa almeno il pareggio. La corsa Champions, però, si complica: niente aggancio momentaneo al quarto posto del Chelsea, che superando l'Arsenal nel derby di domani potrebbe fuggire a +5.

Il tabellino

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Lewis; Tettey (86' Cantwell), Vrancic (75' Trybull); Buendia, Stiepermann (70' McLean), Hernandez; Pukki. All. Farke

Tottenham (3-4-2-1): Gazzaniga; Foyth (46' Sanchez), Alderweireld, Vertonghen (46' Lucas Moura); Aurier, Ndombele, Lo Celso (75' Lamela), Sessegnon; Alli, Eriksen; Kane. All. Mourinho

Arbitro: Kevin Friend

Gol: 18' Vrancic (N), 55' Eriksen (T), 62' aut. Aurier (N), 83' rig. Kane (T)

Assist: -

Ammoniti: Ndombele, Lewis, Krul, Alderweireld, Eriksen

Note: -

La cronaca in 9 momenti chiave

10' – Stiepermann recupera sulla trequarti, penetra in area e incrocia col sinistro, trovando una grande smanacciata di Gazzaniga.

12' – Kane trova un clamoroso varco centrale dopo un errore in disimpegno di Zimmermann, tocco per Alli che a tu per tu con Krul calcia alto.

16' – Krul salva tutto: stupendo lancio di Alderweireld per Kane, che stoppa davanti all'olandese ma col destro gli calcia addosso.

18' – GOL DEL NORWICH. Recupero palla sulla trequarti di Vrancic dopo un erroraccio di Foyth, avanzata fino al limite del bosniaco e destro chirurgico alle spalle di Gazzaniga. 1-0.

33' – Gol annullato al Norwich: Pukki si presenta davanti a Gazzaniga e lo batte per la seconda volta, ma dopo un check VAR il gol viene cancellato per millimetrico fuorigioco.

55' – GOL DEL TOTTENHAM. Mani al limite di Lewis e punizione calciata stupendamente a giro da Eriksen, il cui destro supera la barriera e non dà scampo a Krul. 2-1.

Christian Eriksen of Tottenham Hotspur celebrates with teammates Lucas Moura, Giovani Lo Celso, Ryan Sessegnon and Dele Alli of Tottenham HotspurGetty Images

58' – Bellissimo scavetto di Lo Celso per Alli, che supera Krul con un lob di controbalzo, ma la rete viene annullata per offside.

62' – GOL DEL NORWICH. Pukki trova spazio in area e Aurier, dopo un rimpallo con Alderweireld, manda fuori causa Gazzaniga firmando un incredibile e sfortunatissimo autogol. 2-1.

83' – GOL DEL TOTTENHAM. Zimmermann stende in area di rigore Kane, che dal dischetto è freddissimo e spiazza Krul, realizzando il punto del definitivo 2-2.

Il migliore

Ndombele. Un leone in mezzo al campo. Tra un pallone recuperato e l'altro, offre un contributo importantissimo al Tottenham.

Il peggiore

Zimmermann. Disastroso. Quasi regala un gol ad Alli nel primo tempo, poi commette lo sciagurato fallo che consente a Kane di trovare il 2-2.

Il momento social del match

VAR ancora e sempre indigesta in Inghilterra, dove proprio non riescono ad accettare l'inserimento della tecnologia nel calcio...