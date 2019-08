Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer non riesce a vincere contro l'ostico Southampton di Hasenhuttel che impone l'1-1 ai Red Devils al St Mary's Stadium. Al gran gol di James, siglato nel primo tempo, ha risposto il gigante danese Vestergaard che di testa ha fissato il punteggio sul risultato di parità. La sfida è stata equilibrata dall'inizio alla fine con lo United che ha avuto diverse chance per segnare ma con i Saints che hanno meritato il punto per lo spirito avuto, avendo giocato per 20 minuti in dieci uomini per l'espulsione di Danso, e visti i valori in campo favorevoli agli ospiti. Con questo pareggio lo United sale a quota 5 punti e rischia di precipitare già a meno sette in caso di vittoria del Liverpool contro il Burnley. Southampton a quota 4 punti in classifica.

Il tabellino

Southampton-Manchester United: 1-1

Southampton (4-4-2): Gunn; Cedric, Vestergaard, Bednarek, Danso; Hojbjerg, Romeu, Boufal (71’ Armstrong), Ward-Prowse; Ings (77’ Yoshida), Adams (62’ Long)

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; Pogba, McTominay (82’ Greenwood); Pereira (68’ Lingard), Mata (68’ Matic), James; Rashford.

Arbitro: Dean

Gol: 10’ James (U), 58’ Vestergaard (S)

Ammoniti: Danso (S), Maguire (U), Young (U), Armstrong (S)

Espulsi: Danso (S)

La cronaca in 11 momenti chiave

8- BOUFAL va al tiro di destro da fuori area: palla fuori di un soffio!

10- GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL! JAMESSSSSSSSSSSS! 1-0 UNITED DAL NULLA! Che tiro di destro dell'ex Swansea all'incrocio dei pali. Terzo gol in Premier League con lo United per il gallese!

19- WAN-BISSAKA! Ci prova di destro al volo su assist di James: non preciso il tiro dell'ex del Crystal Palace!

50- RASHFORD si mangia una buona occasione davanti a Gunn che respinge con il corpo, poi l'attaccante dello United la rimette in mezzo per nessuno. Nulla di fatto per i Red Devils!

55- ADAMS! SPRECA TUTTO! Boufal serve l'attaccante del Southampton che da ottima posizione la spara alta!

58- GOOOOOOOOOOOL! VESTERGAARD BUCA DI TESTA DE GEA! Poco prima il portiere spagnolo dello United aveva salvato tutto su Ings ma nulla ha potuto sulla frustata del centrale dei Saints. Asisst di Danso

73’- Fallo di Danso su McTominay e secondo giallo per l’austriaco: Southampton in dieci uomini

74’- James, va al tiro e impegna severamente Gunn che risponde presente

83’- Grande palla di Pogba per Rashford che va al tiro di sinistro: Gunn si salva con i piedi

88- Greenwood va al tiro: para benissimo Gunn che sventa la minaccia!

89'- Tiro a giro pericoloso di Young: palla sul fondo

Il momento social

MVP

Jannik VESTERGAARD- Giganteggia in difesa e segna il gol del pareggio. Partita monumentale del gigante danese

Il migliore

Daniel JAMES- Il 21enne gallese gioca una partita intelligente, segna un gol bellissimo e sforna altre giocate sopraffine. Peccato predichi nel deserto, tolto Pogba.

Il peggiore

Kevin DANSO- Una calamità naturale. Non ne azzecca una né in fase offensiva né in fase difensiva. Espulso a venti dalla fine per doppio giallo. Giornata da dimenticare.