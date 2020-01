Dalla gara contro il Norwich arrivano due buone notizie per il Tottenham di Mourinho: la vittoria innanzitutto, la prima del 2020 in Premier a interrompere una serie negativa che durava da 4 partite, e il ritorno tra i pali di Hugo Lloris che non giocava dallo scorso 5 ottobre. Di Alli e Son i gol - intervallati dal momentaneo pari di Pukki - che consentono agli Spurs di arrampicarsi a -6 dal quarto posto e di continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions. Prova senza squilli di Eriksen: il danese, oggetto del desiderio dell'Inter, è entrato al 62' e non ha lasciato tracce di sé nel match.

A breve il report completo del match.

Il tabellino

Tottenham-Norwich 2-1

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen (75' Gedson Fernandes), Sessegnon; Winks (56' Dier), Lo Celso; Lucas Moura, Alli, Lamela (62' Eriksen); Son. All.: Mourinho.

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Byram; Tettey (82' Hernandez), McLean (93' Stiepermann); Rupp (86' Drmic), Duda, Cantwell; Pukki. All.: Farke.

Arbitro: Chris Kanavagh di Lancashire.

Gol: 37' Alli (T), 70' rig. Pukki (N), 79' Son (T).

Assist: Aurier (T, 1-0).

Ammoniti: Cantwell (N).

Note - Recupero 1'+6'.