Gazzaniga salva Mourinho, Watford e Tottenham non si fanno male. Spezzone di partita per Eriksen

Il Tottenham non riesce a tornare alla vittoria. E rischia anzi di capitolare, se non fosse per Gazzaniga. Dopo tre vittorie consecutive in campionato, si ferma il Watford di Pearson, che dimostra di essere una squadra estremamente in salute. Quella del Vicarage Road è una partita a strappi: primo tempo bloccato, ripresa frenetica. I padroni di casa creano più occasioni degli Spurs, gli uomini di Mourinho cercano di pungere soprattutto in ripartenza. Il risultato è uno 0-0 che lascia l'amaro in bocca al Watford per il rigore parato da Gazzaniga su Deeney al 70', nel momento cruciale del match. Episodio che dà fiducia al Tottenham, che con Eriksen in campo dal 73' cresce nel finale e per poco non fa il colpaccio. Esordio con la maglia del Watford per Pussetto, l'ex Udinese nel recupero salva per millimetri il possibile vantaggio di Lamela. Per il Tottenham ora il quarto posto, occupato dal Chelsea, dista 8 lunghezze: i Blues se la vedranno con il Newcastle alle 18.30.

Il tabellino

Watford-Tottenham 0-0

WATFORD (4-2-3-1): Foster; Mariappa, Dawson, Cathcart, Masina; Chalobah (dal 79' Pereyra), Capoue; Sarr (dal 89' Pussetto), Doucouré, Deulofeu; Deeney. All. Pearson.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Tanganga; Wings, Alli (dal 73' Eriksen); Lamela, Lo Celso (dall'80' Gedson Fernandes), Son; Lucas. All. Mourinho.

Tottenham Hotspur's Portuguese head coach Jose Mourinho looks on during the English Premier League football match between Watford and Tottenham Hotspur at Vicarage Road Stadium in Watford, north of London on January 18, 2020Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

39' LA PRIMA VERA OCCASIONE DEL MATCH - Contropiede del Tottenham, che in campo aperto si dimostra pericolossisimo: Delle Alli serve in profondità Lucas, ottima uscita di Foster che salva sulla conclusione del brasiliano.

47' OCCASIONE PER DOUCOURE - Sarr sfonda sulla destra e mette una palla bassa in area di rigore. Velo di Deeney, da due passi Doucouré non trova la porta.

50' SARR SI DIVORA IL VANTAGGIO - Deeney serve di testa il classe '98, che da pochi passi colpisce malissimo al volo e manda sul fondo.

69' CALCIO DI RIGORE PER IL WATFORD - Destro a botta sicura di Deulofeu, si immola Vertonghen che salva con il braccio. Rigore sacrosanto.

70' GAZZANIGA PARA IL RIGORE DI DEENEY - L'attaccante del Watford incrocia il penalty, grande risposta del portiere! Ancora 0-0.

73' ENTRA ERIKSEN - Il danese, al centro di voci di mercato, sostituisce Dele Alli. Che in panchina si infuria per il cambio

90'+1 - PUSSETTO SALVA SU LAMELA - Intervento in scivolata dell'ex Roma: il pallone si avvicina lentamente alla linea di porta, Pussetto salva per millimetri

Il momento social

Il migliore in campo

Ismaila SARR - Un incubo per la difesa del Tottenham. Da i suoi piedi nascono tutte le occasioni del Watford. In spinta costante, approfitta della precoce ammonizioe di Tanganga per puntare con costanza il giovane difensore degli Spurs. Semplicemente immarcabile oggi. L'unica pecca è il gol fallito da pochi passi a inizio ripresa.

Il peggiore in campo

Harry WINGS - Prestazione impalpabile da parte del centrocampista del Tottenham. In copertura non è utile alla causa, con il pallone tra i piedi si limita al compitino. I pericoli degli Spurs nascono con le ripartenze dei quattro davanti, quando i palloni passano da lui la manovra si rallenta improvvisamente. Come se non bastasse, si fa ammonire.