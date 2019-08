Una delizia per gli occhi, uno spettacolo dal primo all'ultimo minuto. Il debutto in Premier League del Liverpool campione d'Europa in carica è esaltante: la squadra di Klopp scende in campo con motivazioni altissime dopo il ko in Community Shield contro il Manchester City e demolisce il neopromosso e malcapitato Norwich, che capitola sotto i colpi del tridente Origi-Firmino-Salah. Il gioco dei Reds è semplicemente meraviglioso: una macchina da guerra dai meccanismi oliati alla perfezione. Il risultato è una pratica archiviata in meno di mezz'ora, un risultato mai in discussione e una dimostrazione di schiacciante superiorità al cospetto di un avversario che ritrovava la Premier League dopo 3 anni. Un ritorno da incubo per i Canaries, ma quando la mareggiata del Liverpool si alza opporsi diventa impossibile.

Il tabellino

Liverpool-Norwich 4-1

Liverpool (4-3-3): Alisson (39' Adrian); Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino (86' Milner), Origi (74' Mané). All.: Klopp.

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Hanley, Godfrey, Lewis; McLean, Trybull (70' Hernandez); Buendia, Stiepermann (58' Leitner), Cantwell; Pukki (83' Drmic). All.: Farke.

Arbitro: Michael Oliver di Ashington.

Gol: 7' aut. Hanley (N), 19' Salah (L), 28' Van Dijk (L), 42' Origi (L), 64' Pukki (N).

Assist: Firmino (L, 2-0), Salah (L, 3-0), Alexander-Arnold (L, 4-0), Buendia (N, 4-1).

Ammoniti: Leitner, Buendia (N).

Note: Recupero 3'+2'. Il secondo tempo è iniziato con circa 7 minuti di ritardo per un problema tecnico all'auricolare dell'arbitro Oliver.

Alisson esce dal campo infortunato - Liverpool-Norwich Premier League 2019-20Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

7' LIVERPOOL IN VANTAGGIO - Si sblocca subito il match di Anfield: doppio passo di Origi ai danni di Aarons e traversone basso a centro area dove Hanley svirgola con il destro e spedisce il pallone nell'angolino basso. Niente da fare per Krul.

19' 2-0 LIVERPOOL: SALAH! - I Reds raddoppiano con l'egiziano che, su geniale assist di Firmino nel cuore dell'area di rigore, trafigge Krul con un piatto sinistro in diagonale.

28' 3-0 LIVERPOOL: VAN DIJK! - Corner dalla sinistra di Salah, Van Dijk a centro area anticipa Lewis (troppo passivo nella circostanza) e insacca.

36' ALISSON SI INFORTUNA E DEVE USCIRE - Il portiere brasiliano si accascia al suolo dopo una rimessa dal fondo, probabilmete vittima di un problema al polpaccio destro. Al suo posto entra il neoacquisto Adrian.

42' 4-0 LIVERPOOL: ORIGI! - Traversone dalla trequarti destra di Alexander-Arnold: traiettoria perfetta per l'inserimento di Origi che da due passi batte Krul di testa.

48' TRAVERSA DI HENDERSON - Origi ancora devastante dalla sinistra, traversone basso per la deviazione di prima intenzione di Henderson, Krul devia e manda il pallone a sbattare sulla traversa. L'azione prosegue con una percussione di Alexander-Arnold: palla sul secondo palo dove Firmino calcia incredibimente a lato.

62' TRAVERSA DEL NORWICH! - Ancora Leitner protagonista: destro potente appena dentro l'area di rigore, Adrian vola ma non ci arriva e viene salvato dalla traversa.

64' GOL DEL NORWICH: PUKKI! - Verticalizzazione di Buendia per Pukki che, tenuto in gioco da Robertson, batte Adrian con un diagonale rasoterra di destro.

Il gol di Mohamed Salah - Liverpool-Norwich Premier League 2019-20Eurosport

Il migliore

Divock ORIGI - Difficile individuare il migliore tra i Reds. Scegliamo il belga per la sua capacità di adattarsi da esterno sinistro: è lui a propiziare l'autorete di Hanley ed è sempre lui a firmare il gol del momentaneo 4-0 con un perfetto inserimento su traversone di Alexander-Arnold e un'incornata che non lascia scampo a Krul.

Il peggiore

Grant HANLEY - Un colabrodo in difesa alla pari di tutti i suoi compagni di reparto. A differenza loro, tuttavia, si mette in luce in negativo anche per la goffa autorete con la quale sblocca il risultato: un destro svirgolato che beffa Krul finendo nell'angolino basso.

Il momento social del match