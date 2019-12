Liverpool straripante anche nel Merseyside derby: travolto 5-2 un Everton impresentabile in difesa, con doppietta di Origi e gol di Shaqiri, Mané e Wijnaldum. A nulla valgono gli acuti di Keane e Richarlison per i Toffees, ora terzultimi e con Marco Silva sempre più a rischio esonero. I Reds di Klopp balzano a 43 punti mantenendo il +8 sul Leicester City, vittorioso 2-0 al King Power Stadium contro il fanalino Watford grazie alle reti di Vardy (su rigore) e Maddison.

Dejan LovrenGetty Images

Il tabellino

LIVERPOOL-EVERTON 5-2

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold (83' Gomez), Van Dijk, Lovren, Robertson; Milner (72' Henderson), Wijnaldum, Lallana; Shaqiri, Origi (73' Firmino), Mané. All.: Klopp.

Everton (5-4-1): Pickford; Sidibé (35' Bernard), Holgate, Mina, Keane, Digne; Iwobi, Davies (72' Schneiderlin), Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin (60' Kean). All.: Marco Silva.

Arbitro: Mike Dean di Northwich.

Gol: 6' e 31' Origi (L), 17' Shaqiri (L), 27' Keane (E), 45' Mané (L), 45'+3 Richarlison (E), 90' Wijnaldum (L).

Assist: Mané (L, 1-0), Mané (L, 2-0), Lovren (L, 3-1), Alexander-Arnold (L, 4-1), Bernard (E, 4-2), Firmino (L, 5-2).

Note - Recupero: 3+3. Ammoniti: Alexander-Arnold, Richarlison, Davies.

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

1' - SUBITO MANE! Colo di testa dalle retrovie su cross mancino di Robertson: palla alta.

6' - GOL DEL LIVERPOOL CON ORIGI! Contropiede fulminante dei Reds: Lallana consegna palla a Mané, che con una verticalizzazione strepitosa liquida due avversari e serve Origi, il quale passa dietro a Keane, scarta Pickford e insacca a porta vuota: 1-0!

Divock Origi of Liverpool scores his team's first goal during the Premier League match between Liverpool FC and Everton FC at Anfield on December 04, 2019Getty Images

13' - HOLGATE! Calcia verso la porta dal cuore dell'area, anticipando però Iwobi, piazzato meglio di lui. Palla fuori ma Everton pericoloso.

17' - GOL DEL LIVERPOOL CON SHAQIRI! tracciante da una sponda all'altra di Alexander-Arnold per Mané il quale, ancora una volta, stoppa elegantemente il pallone, scatta e con un rasoterra tagliato serve l'ex Inter, abile, in scivolata mancina, a battere Pickford in diagonale: 2-0!

Xherdan ShaqiriGetty Images

21' - GOL DELL'EVERTON CON KEANE! Cross dalla destra di Iwobi per il centrale difensivo dei Toffees, che vince il rimpallo con Lovren e, sottoporta, liquida Adrian, titolare per via della squalifica di Alisson: 2-1!

Michael KeaneGetty Images

31' - GOL DEL LIVERPOOL CON ORIGI, ma l'Everton non vuole proprio imparare la lezione! Ennesima palla profonda di Lovren che scavalca l'altissima linea difensiva dell'Everton: controllo elegante, quindi, di Origi, abile a liquidare Pickford in pallonetto: 3-1!

Divock OrigiGetty Images

44' - SALVATAGGIO PROVVIDENZIALE DI LOVREN! Assist rasoterra di Richarlison in area piccola col difensore croato che, in "estirada", anticipa il sicuro tap in di Calvert-Lewin e manda in calcio d'angolo!

45' - GOL DEL LIVERPOOL CON MANE! Da una punizione per l'Everton, arriva il contropiede del Liverpool con Alexander-Arnold che si fa tutta la fascia sinistra affiancato da Mané, il quale riceve il pallone e, di prima intenzione, liquida Pickford di piatto sinistro: 3-0!

Sadio ManéGetty Images

45'+3 - GOL DELL'EVERTON CON RICHARLISON! Azione corale dei Toffees, cross dalla sinistra di Bernard (entrato al 35' per scelta tecnica al posto di Sidibé) e colpo di testa dalle retrove del brasiliano, che segna all'angolino: 4-2, primo tempo strepitoso ad Anfield!

Trent and Richarlison, Liverpool FC and EvertonGetty Images

64' - DAVIES! Il ragazzo del vivaio dei Toffees conclude di rimbalzo dalla lunga distanza: Adrian palla a terra, ma altro buon tentativo da parte dell'Everton.

78' - WIJNALDUM! Colpo di testa di poco fuori misura sulla punizione dalla sinistra calciata da Shaqiri!

81' - MANE GETTA ALLE ORTICHE IL 5-1! Altra palla in profondità a scavalcare l'impresentabile difesa dell'Everton, aggancio del senegalese che, però, a tu per tu con Pickford, conclude sui cartellini pubblicitari.

85' - ALTRO GOL DIVORATO DA MANE! Tutto solo davanti al portiere, l'attaccante senegalese del Liverpool salta Pickford e, a porta vuota, si fa anticipare da Holgate.

85' - SUL RIBALTAMENTO, SPRECA TUTTO KEAN! L'ex Juventus riceve dalla verticalizzazione di Iwobi, scatta sul filo del fuorigioco e, a tu per tu con Adrian, conclude a lato di pochissimo.

90' - GOL DEL LIVERPOOL CON WIJNALDUM! Il centrocampista olandese, col destro, scarica nell'angolino più lontano dopo il suggerimento dalla sinistra di Firmino, che aveva dribblato bene Holgate: 5-2 finale!

Il migliore

Mané. Al di là dei due gol incredibilmente sbagliati sul finale di gara, i suoi passaggi vincenti per Origi e Shaqiri sono a dir poco geniali. Trova comunque il modo di alzare le braccia al cielo a fine primo tempo quando, aprendo bene il piatto sinistro sul contropiede giostrato da Alexander-Arnold, segna la rete del momentaneo 4-1.

Sadio ManeGetty Images

Il peggiore

Mina. Disastroso. Guida malissimo l'intera fase difensiva, sbagliando sistematicamente la tecnica del fuorigioco con la linea di retroguardia sempre scavalcata dai lunghi traversoni avversari.

Divock Origi und Yerry MinaGetty Images

Il momento social