Liverpool, Klopp firma fino al 2024: ufficiale il rinnovo del contratto

" Il Liverpool Football Club è lieto di annunciare che Jürgen Klopp ha firmato un'estensione del contratto con il club. Il manager prolungherà il suo mandato in Reds fino al 2024, assicurandosi di restare al timone per altri quattro anni e mezzo. L'accordo arriva dopo quattro anni di grandi successi a Liverpool per il 52enne e garantirà le basi per uno sviluppo a lungo termine della squadra che continuerà anche nel prossimo decennio. "

Ora è ufficiale: il matrimonio tra Jurgen Klopp e il Liverpool proseguirà almeno fino al 2024. L'allenatore che ha riportato i Reds sul tetto d'Europa per la sesta volta nella storia rimarrà alla guida degli inglesi almeno per altre 4 stagioni. Il tedesco, arrivato nel 2015, ha prima raggiunto la finale di Europa League (persa con il Siviglia), poi ha riportato Salah e compagni in Champions League raggiungendo la finale (persa con il Real Madrid) e vincendo lo scorso anno l'atto decisivo al Wanda Metropolitano contro il Tottenham.

In questa stagione il Liverpool ha raggiunto gli ottavi di Champions da prima nel girone e in Premier League ha 8 punti di vantaggio sul Leicester e addirittura 14 sul City di Guardiola. Se il campionato oltremanica finirà così, Klopp riporterà il titolo nel Merseyside 30 anni dopo l'ultima volta.

Queste le parole del tecnico di Stoccarda.

" Questo club è il posto migliore per chiunque aspiri a competere in un ambiente in cui ogni elemento dell'organizzazione è al suo meglio, dai tifosi alla proprietà. Per me questa è una dichiarazione d'intenti, che si basa sulla mia conoscenza di ciò che noi come gruppo abbiamo raggiunto finora e di ciò che è ancora lì e che dobbiamo raggiungere. Quando vedo lo sviluppo del club e il lavoro di collaborazione di tutti, sento che il mio contributo può solo crescere. Ecco il perché del rinnovo. Quando sono stato chiamato nell'autunno 2015 sentivo che eravamo perfetti l'uno per l'altro ma adesso devo dire che avevo sottovalutato tutto. Questo club è un posto così bello, siamo in una posizione tale che non potrei mai pensare di andare via" "

