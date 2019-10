La corsa continua, ma questa volta che fatica per il Liverpool. Prima, i fatti. E questi raccontano che la squadra di Klopp grazie al 2-1 sul Leicester infila la 17esima vittoria consecutiva, l’ottava in questa stagione di Premier. Numeri che significano -1 dal record complessivo di Guardiola di 18 successi nel 2017; così come -1 da quello del Chelsea di Mourinho, che nel 2005 vinse le prime 9 di campionato. Poi, però, c’è il ‘come’ questo successo sia arrivato. Soffrendo, con un rigore portato via all’ultimo minuto di recupero dopo una fesseria di Albrighton e contro un ottimo Leicester. Sì perché la squadra dell’ex Rodgers, che tornava ad Anfield per la prima volta, si è confermata un osso duro e una solida realtà di questa Premier League. Per un tempo le Foxes hanno retto alla grande e sono state punite nel loro momento migliore da Mané (finale della prima frazione); e poi hanno avuto il merito di non affondare nella ripresa durante il momento di massimo forcing della squadra di Klopp. E’ arrivato così il premio nel finale con il gol di Maddison, prima che la stupidaggine di Albrighton rendesse vano ogni sforzo. Una rincorsa all’indietro, una palla recuperata; ma poi l’anticipo all’uscita di Schmeichel e il tocco frettoloso su Mané. Penalty e dal dischetto Milner freddissimo.

Morale della favola il filotto vale 24 punti per Klopp, che dopo la sosta affronterà la partita più suggestiva per puntare ai record sopra citati: il derby d’Inghilterra contro il Manchester United. Non prendete impegni.

James Milner of Liverpool celebrates with Jordan Henderson of Liverpool and Divock Origi of Liverpool after he scores his sides second goal from the penalty spot during the Premier League match between Liverpool FC and Leicester CityGetty Images

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum (78’ Henderson), Milner; Sadio Mané, Salah (92’ Lallana), Firmino (78’ Origi).

Leicester (4-3-2-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Soyuncu, Evans, Chillwell; Ndidi, Praet (73’ Perez), Tielemans; Maddison (86’ Choudhury), Barnes (46’ Albrighton); Vardy.

Gol: 41’ Mané, 90+5’ rig. Milner; 80’ Maddison.

Note – Ammoniti: Ndidi, Evans, Choudhury; Fabinho.

Il momento social

La cronaca in 8 momenti chiave

13’ - PRIMA OCCASIONE PER IL LIVERPOOL! Tunnel sulla destra di Alexander-Arnold, poi cross per sul secondo palo dove arriva Milner: pallone colpito al volo, ma alto. Poteva far meglio l'inglese.

33’ - FIRMINO! OCCASIONE REDS! Cross di Alexander-Arnold ancora da destra, Firmino sbuca sul secondo palo ma non riesce in spaccata a trovare lo specchio della porta.

41’ - GOL! MANE! LIVERPOOL IN VANTAGGIO! Palla lunga di Milner, va a vuoto Evans, Mane lanciato verso la porta è chirurgico: piattone all'angolino lungo e vantaggio Liverpool. Nel momento migliore del Leicester, Reds avanti!

56’ - OCCASIONISSIMA LIVERPOOL! Quando accelerano Salah e Mané in velocità sono danni: combinazione velocissima, Mané davanti alla porta però non riesce a trovare lo specchio. Ancora vicini al gol i Reds.

73’ - OCCASIONE LEICESTER! PRAET! DA FUORI! Gran bordata dal limite, pallone fuori non di molto. Che chance per il Leicester, la migliore della partita.

80’ - GOL DEL LEICESTER! MADDISON! Bella imbucata centrale di Perez, Maddison taglia e conclude in diagonale, Lovren devia e manda fuori giri Adrian.

90+3’ - RIGORE PER IL LIVERPOOL! Albrighton con una fesseria: prima recupera palla, poi anticipa anche Schmeichel ma stende Mané. L'arbitro dà rigore anche dopo controllo VAR.

90+5’ - GOOOOL! MILNER NON SBAGLIA! Spiazzato Schmeichel.

Il migliore

Mané. Freddissimo nel primo tempo alla prima vera occasione e fondamentale nel finale con l’intuizione – e la mezza furbata – che gli vale comunque il giusto rigore.

Il peggiore

Albrighton. Troppo, davvero troppo stupido, l’intervento su Mané negli ultimi secondi della partita.