Nella bolgia di Anfield e al termine del big-match della 12a giornata di Premier League, Il Liverpool regola 3-1 il Manchester City, che recrimina per la mancata assegnazione di du rigori, uno per tempo e per una consistente mole di gioco che, tuttavia, non è stata adeguatamente concretizzata. Nemmeno da Agüero, che resta ancora una volta asciutto nel catino in cui, a fine partita è risuonato a squarciagola "You'll never walk alone". La formazione di Klopp, con le reti di Fabinho, Salah e Mané, vola a 34 punti, +9 sui citizens e a +8 su Chelsea e Leicester City.

Fabinho of Liverpool celebrates after scoring his team's first goal during the Premier League match between Liverpool FC and Manchester City at Anfield on November 10, 2019 in Liverpool, United Kingdom.Getty Images

Il tabellino

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 3-1

Liverpool (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson (61' Milner); Fabinho, Wijnaldum, Henderson; Mané, Salah (87' Salah), Firmino (79' Oxlade-Chamberlain). All.: Klopp.

Manchester City (4-3-3): Bravo; Walker, Stones, Fernandinho, Angeliño; Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling; Agüero (71' Gabriel Jesus). All.: Guardiola.

Arbitro: Michael Oliver di Ashington.

Gol: 6' Fabinho (L), 11' Salah (L), 51' Mané (L), 78' Bernardo Silva (M).

Assist: Robertson (L, 2-0), Henderson (L, 3-0), Angeliño (M, 3-1).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Rodri.

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

5' - PROTESTE FURIOSE DEI CITIZENS! Mani di Alexander-Arnold in area Reds, ma per il direttore di gara non c'è nulla! Permane qualche dubbio...

6' - GOL DEL LIVERPOOL CON FABINHO! Sassata col destro da distanza siderale. La palla si insacca all'angolino per un gol bellissimo: 1-0!

Fabinho - Liverpool-Manchester City - Premier League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

9' - OCCASIONE D'ORO PER IL CITY! Ma Sterling, a tu per tu con Alisson, non è preciso di testa.

13' - GOL DEL LIVERPOOL CON SALAH! Colpo di testa di controbalzo di Salah su cross millimetrico di Robertson, servito da sventagliata di Alexander-Arnold. Qualche dubbio sulla posizione dell'egiziano ma è comunque 2-0!

Mohamed Salah of Liverpool scores the second goal and celebrates during the Premier League match between Liverpool FC and Manchester City at Anfield on November 10, 2019 in Liverpool, United Kingdom.Getty Images

25' - ALISSON! Miracolo sul destro a giro di Agüero, che si era liberato con un tunnel dell'avversario.

29' - PALO DEL CITY! Incursione di Angeliño con sinistro deviato sul palo esterno da van Dijk.

36' - FIRMINO PER IL LIVERPOOL! Palla messa a terra e calciata di mezzo esterno: conclusione di poco alta sopra la traversa!

38' - ANCORA FIRMINO! Coast-to-coast del brasiliano che, in piena area, ci prova con un potente mancino basso: Bravo riesce a respingere la sfera.

42' - AGÜERO! Diagonale mancino largo di poco su splendido suggerimento di de Bruyne!

45' - SALAH! Apre il mancino da fuori e calcia in porta trovando la risposta in due tempi di Claudio Bravo.

51' - GOL DEL LIVERPOOL CON MANE! L'attaccante senegalese in rete in tuffo di testa sullo spettacolare cross dalla destra di Henderson: 3-0!

Sadio Mané - FC Liverpool vs. Manchester CityGetty Images

54' - STERLING CI RIPROVA! L'attaccante del City ed ex di turno, scarta tutti e conclude con un destro a giro dal limite: Lovren, già a terra, alza la gamba e riesce a sfiorare alto sopra la traversa.

68' - AGÜERO! Per un soffio, il Kun non arriva sul pallone sulla grande assistenza di de Bruyne dalla destra!

78' - IL MANCHESTER CITY ACCORCIA LE DISTANZE CON BERNARDO SILVA! Il portoghese, col mancino, gira sul primo palo una palla di Angeliño dalla sinistra: 3-1!

83' - ANCORA PROTESTE FURIBONDE DEL CITY! Mano in area di Alexander-Arnold sul tiro a giro di Sterling: ancora una volta, per Oliver, non è rigore.Guardiola su tutte le furie...

LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 10: Referee Michael Oliver has words with Manchester City's Raheem Sterling and Liverpool's Trent Alexander-Arnold during the Premier League match between Liverpool FC and Manchester City at Anfield on November 10, 2019 in LiGetty Images

Il migliore

Fabinho. Lotta su ogni pallone a metà campo e disegna una traiettoria pazzesca, al 6', aprendo la partita subito dopo il primo rigore dubbio negato al City.

Il peggiore

Rodri. Combina poco da interno destro. E' uno dei pochi a partecipare poco alla comunque avvolgente manovra del team di Guardiola. Rimedia anche un cartellino giallo.

Il momento social