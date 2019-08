Tre giornate, tre vittorie. E la sensazione netta che, ancora una volta, il Liverpool proverà fino in fondo a spezzare quella maledizione che dura ormai da 29 anni, tempi in cui il campionato inglese si chiamava ancora First Division. Il 3-1 inflitto all'Arsenal, pienamente in partita per buona parte del primo tempo prima di crollare nella ripresa, è l'ennesima dimostrazione che la squadra di Klopp non ha intenzione di recriminare per l'esito sfavorevole dell'incredibile volata andata in scena col Manchester City nella scorsa stagione. Decisivi Matip, che apre le marcature agli sgoccioli del primo tempo, e Salah, autore di una doppietta prima dell'inutile graffio finale di Torreira. I Reds, a prescindere da quanto accadrà nelle gare della domenica, chiudono dunque il terzo turno come unica formazione imbattuta e ancora a punteggio pieno. Quanto all'Arsenal, buoni segnali da Pépé (all'esordio dal 1') e, in generale, discreta tenuta di squadra fino all'1-0. Ma questo Liverpool è un'altra cosa.

Mohamed Salah of Liverpool celebrates scoring from the penalkty spot during the Premier League match between Liverpool FC and Arsenal FCGetty Images

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum (69' Milner); Salah, Firmino (85' Lallana), Mané (77' Oxlade-Chamberlain). All. Klopp

Arsenal (4-3-1-2): Leno; Maitland-Niles, Papastathopoulos, David Luiz, Monreal; Guendouzi (86' Mkhitaryan), Xhaka, Willock (81' Lacazette); Ceballos (61' Torreira); Pépé, Aubameyang. All. Emery

Arbitro: Anthony Taylor

Gol: 41' Matip (L), 48' rig. Salah (L), 58' Salah (L), 85' Torreira (A)

Assist: Alexander-Arnold (L, 1-0), Fabinho (L, 3-0), Aubameyang (A, 3-1)

Ammoniti: David Luiz, van Dijk, Fabinho

Note: -

Mohamed Salah lors de Liverpool-Arsenal / Premier LeagueGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

11' – Occasionissima per Aubameyang: Adrian rilancia male al limite, la palla finisce al gabonese che con un pallonetto sfiora il palo dai 25 metri.

20' - Ceballos sbaglia clamorosamente il disimpegno e serve involontariamente in area Mané, la cui conclusione ravvicinata è intuita e bloccata da Leno.

34' – Palla gol gigantesca per Pépé, che scappa benissimo verso Adrian, ma al momento del dunque strozza il sinistro calciando addosso al portiere spagnolo.

40' – Salah difende palla in area e fa partire un sinistro d'esterno che passa accanto al secondo palo.

41' – GOL DEL LIVERPOOL. Angolo di Alexander-Arnold e stacco vincente di Matip, che di testa non lascia scampo a Leno. 1-0.

49' – GOL DEL LIVERPOOL. Salah viene trattenuto in maniera evidente in area da David Luiz e Taylor assegna il rigore: dal dischetto l'egiziano spiazza Leno, firmando il 2-0.

61' – GOL DEL LIVERPOOL. Azione strepitosa di Salah, che sfugge a David Luiz sulla destra, entra in area e con l'interno sinistro supera Leno sul secondo palo. 3-0.

85' – GOL DELL'ARSENAL. Aubameyang tocca all'altezza del dischetto per Torreira, che vince un rimpallo e piazza il destro alle spalle di Adrian. 3-1.

Il migliore

Salah. Sempre decisivo, contro qualsiasi avversario gli si pari di fronte. Crea scompiglio e timbra la doppietta che chiude i conti.

Il peggiore

Maitland-Niles. Un errore dopo l'altro, una disattenzione dopo l'altra. Piedi poco delicati, ma nemmeno la testa gira. Completamente spaesato.

Il momento social del match

Un rigore banalmente procurato, un intervento a vuoto che manda Salah in rete. E il Chelsea se la ride per aver lasciato partire David Luiz.