73 punti a febbraio appena iniziato. Basterebbe questo, senza aggiungere altro, per spiegare l'assurdità della stagione del Liverpool in Premier League. Le vittorie in stagione ora sono 24 su 25 partite, 22 i punti di vantaggio sul Manchester City (gli uomini di Guardiola scenderanno in campo domani contro il Tottenham). Nulla da fare contro questi Reds nemmeno per un ottimo Southampton, che nel primo tempo tiene testa alla furia degli uomini di Klopp e meriterebbe addirittura di andare al riposo in vantaggio. Uno smacco evidentemente eccessivo per il Liverpool, che decide di annientare gli avversari nei secondi 45 minuti di partita con un 4-0 da capogiro. Il tanto sognato titolo di campioni d'Inghilterra è ormai una formalità per i Reds.

Il tabellino

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON 4-0 (primo tempo 0-0)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson (dall'88' Lallana), Wijnaldum (dall'81' Minamino); Oxlade-Chamberlain (dal 73' Keita), Salah, Firmino. All. Klopp.

SOUTHAMPTON (3-5-2): McCarthy, Ward-Prowse, Stephens, Bednarek Bertrand, Djenepo (dall'82' Boufal), Romeu, Hojbjerg, Redmond, Long (dal 70' Obafemi), Ings (dal 70' Adams). All. Hasenhuttl.

Gol: Oxlade-Chamberlain (L), Henderson (L), Salah (L), Salah (L)

Ammoniti: Ward-Prowse (S), Stephens (S)

Mo Salah et Liverpool ont facilement battu SouthamptonGetty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

30' McCARTHY SALVA DUE VOLTE - Grandissima doppia parata del portiere dei Saints, che prima mura bene il tacco di Van Dijk e poi salva sulla respinta di Firmino.

40' INGS VICINO AL VANTAGGIO - Brutta palla persa da parte di Firmino, l'attaccante rientra e calcia: pallone addosso a Long.

47' LIVERPOOL IN VANTAGGIO - Ribaltamento di fronte dei Reds, Oxlade-Chamberlain rientra sul destro e batte McCarthy anche grazie a una deviazione.

60' HENDERSON RADDOPPIA - Il pallone allontanato da Alexander-Arnold finisce sui piedi di Firmino che appoggia per il capitano dei Reds: botta a colpo sicuro dal dischetto.

64' OCCASIONE PER I SAINTS - Ings serve Hojbjerg davanti a Alisson, Joe Gomez salva in angolo.

72' TRIS DEL LIVERPOOL - Dilagano adesso i Reds con un delizioso tocco sotto dell'egiziano su palla di Henderson.

90' POKER DI SALAH - Palla pazzesca dell'egiziano per Firmino che chiude il triangolo: l'ex Roma (con deviazione) non può sbagliare.

Il momento social del match

Il migliore

Virgil VAN DIJK - La partita del difensore olandese sarebbe da far vedere nelle scuole calcio. Come quasi tutte, d'altra parte. In difesa è impeccabile e deve darsi da fare per tenere a bada un ispirato Ings, ma la sua prova non si limita a questo: più volte si rende pericoloso dalle parti di McCarthy e per poco non sblocca il match con un colpo di tacco nel primo tempo.

Il peggiore

Shane LONG - Prova opaca da parte dell'attaccante del Southampton. Le occasioni non mancano, soprattutto nel primo tempo: se Ings crea spesso pericoli alla difesa del Liverpool, l'irlandese è assente nei momenti cruciali. E para, involontariamente, un tiro a botta sicura del suo compagno di reparto sul risultato di 0-0.