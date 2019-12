Il Liverpool di Jurgen Klopp non gioca una partita indimenticabile contro il Watford di Pearson ultimo in classifica ma vince 2-0 e si porta così a 49 punti in classifica, addirittura a più 17 sul City di Guardiola ma soprattutto a più 11 sul Leicester secondo in classifica. I gol della vittoria portano la firma dello scatenato Mohamed Salah che replica, con un gran gol di destro, quello realizzato mercoledì sera a Salisburgo in Champions League reti differenti con l’egiziano che ha deciso di usare il suo piede meno nobile. Nella ripresa annullato un gol a Mané per fuorigioco davvero millimetrico con ancora Salah che la chiude al 90' con un tocco da calcetto. Il Watford perde così la sua decima partita in campionato anche se oggi ha tenuto bene il campo andando vicino al gol in quattro circostanze e con Doucouré e Sarr che si sono letteralmente mangiati gol del vantaggio e del pareggio. Liverpool sempre più dominatore di questa Premier League: Klopp vuole riportare il trofeo nazionale ad Anfield visto che manca da trent'anni. Reds imbattuti da 34 partite con quella di oggi.

Il tabellino Liverpool-Watford 2-0

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Alexander-Arnold, van Dijk, Gomez, Milner, Henderson, Wijnaldum (60’ Robertson), Mané, Salah, Shaqiri (70’Oxlade-Chamberlain), Firmino (88' Origi)

Watford (4-2-3-1): Foster, Mariappa, Cathcart, Kabasele, Kiko, Doucoure (88' Quina), Capoue, Deulofeu, Hughes, Sarr, Deeney (75’ Gray)

Arbitro: Marriner

Reti: 38’ e 90' Salah (L)

Ammoniti: Hughes (W), Henderson (L), Milner (L)

La cronaca in 9 momenti chiave

5’ Bellissima azione tutta di prima del Watford con Sarr che mette dentro un cross velenoso per Deeney che non ci arriva di un soffio! Chance incredibile per gli ospiti!

37’ COSA SI MANGIA DOUCOURE! Capoue crea il vuoto sulla destra e serve Doucoure che cicca malamente il pallone che arriva poi a Deulofeu che va al tiro che viene però rimpallato in angolo!

38’ GOOOOOOOOOOOOOL! Salah! Che contropiede del Livepool! Firmino serve subito Mané che vola in campo aperto e lancia Salah che controlla, sterza e con il destro a giro batte Foster! 1-0 Reds e gol numero 64 IN 101 partite in carriera in Premier per l'egiziano

42’ Ma cosa combinano i giocatori del Watford!?! Deulofeu impegna Alisson, la sfera giunge a Sarr che da pochi passi svirgola il pallone, poi arriva Doucoure e la mette alta! Quante occasioni mancate!

44’ Vicino al raddoppio il Liverpool! Mané salta Foster ma poi salva tutto Kabasele!

50’ GOOOOOOOOOOOOOL! Mané! Grandissimo gol del senegalese! Cross di Shaqiri dalla sinistra per Mané che di testa in tuffo batte Foster…annullato per posizione millimetrica di fuorigioco.

53’ Deulofeuuuuuuuuu! L'ex Milan scappa veloce in contropiede e arriva davanti ad Alisson che gli dice di no!

81' Palo di Deulofeu direttamente da calcio d'angolo!

90' La chiude il Liverpool! Salahhhhhhhhh! Doppietta per l'egiziano! L'ex Roma raccoglie il tiro sporco di Origi e batte con un colpo da biliardo Foster!

Il momento social

da aggiornare ad 84 reti in 126 presenze

Il migliore

Mohamed SALAH- Il suo primo gol è di una classe infinita. Parte da sinistra, converge e di destro, non il suo piede, disegna una parabola imparabile per Foster. Secondo gol di destro negli ultimi 3 giorni per l’egiziano tra oggi e la sfida di Champions League contro il Salisburgo. La chiude con un gol d'astuzia al 90'. Provvidenza

Il peggiore