Per qualche minuto abbiamo pensato a un Liverpool in crisi, con l'ombra della prima sconfitta in Premier League dopo il k.o. in Champions League contro l'Atletico Madrid. Ma la verità è che la squadra di Klopp non lascia nemmeno le briciole in campionato agli avversari: con la spinta di un commovente Anfield, i Reds collezionano la rimonta dopo essere andati sotto 2-1 a inizio ripresa. Ma andiamo con ordine. Avvio feroce di partita dei campioni d'Europa con la rete in apertura di Wijnaldum, immediata reazione del West Ham con Diop. Il Liverpool non concretizza diverse occasioni nel finale di primo tempo e si trova addirittura in svantaggio al 54'. E qui viene fuori tutta la furia agonistica dei Reds, che vengono rimessi in partita dalla papera di Fabianski su conclusione modesta di Salah: 2-2. Mané completa la rimonta: 18 vittorie di fila per Klopp, +22 sul Manchester City e Premier League sempre più chiusa. Tanti rimpianti per il West Ham, che resta al terz'ultimo posto in classifica.

Il tabellino

LIVERPOOL-WEST HAM 3-2 (primo tempo 1-1)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk, Gomez; Fabinho, Keita (dal 57' Oxlade-Chamberlain), Wijnaldum; Mane (dal 90'+1 Matip), Salah, Firmino. All. Klopp.

WEST HAM (4-1-4-1): Fabianski; Cresswell, Ngakia, Diop, Ogbonna; Noble, Rice; Soucek (dal 47' Fornals), Snodgrass (dall'84' Bowen), Felipe Anderson (dal 65' Haller); Antonio. All. Moyes.

Gol: 9' Wijnaldum (L), 12' Diop (W), 54' Fornals (W), 68' Salah (L), 81' Mané (L).

Assist: Alexander-Arnold (L), Snodgrass (W), Rice (W), Robertson (L), Alexander-Arnold (L).

Ammoniti: Rice (W), Diop (W), Noble (W).

Trent Alexander-Arnold of Liverpool scores the third goal making the score 3-2 during the Premier League match between Liverpool FC and West Ham United at Anfield on February 24, 2020Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

9’ GOL DI WIJNALDUM - Vantaggio meritato per i Reds: cross dalla destra di Alexander-Arnold dopo un'avvolgente azione dei padroni di casa, incornata vincente del centrocampista.

12’ PAREGGIO IMMEDIATO DI DIOP - Grandissima reazione da parte degli ospiti, che al terzo calcio d'angolo consecutivo trovano il pareggio: colpo di testa vincente del difensore dopo un bel taglio sul primo palo su corner di Snodgrass. Non impeccabile Alisson in questa occasione...

39’ TRAVERSA DI VAN DIJK - Stacco al limite dell'area piccola su angolo del solito Alexander-Arnold, la traversa salva il West Ham.

54' WEST HAM IN VANTAGGIO - Gli ospiti completano la rimonta: girata di destro di Fornals dall'interno dell'area di rigore su cross di Rice, Alisson battuto.

Pablo Fornals of West Ham United celebrates after scoring their second goal to make the score 1-2 during the Premier League match between Liverpool FC and West Ham United at Anfield on February 24, 2020Getty Images

68' PAREGGIO DI SALAH, ERRORE DI FABIANSKI - Discesa sulla sinistra di Robertson che mette a rimorchio per l'egiziano al centro dell'area di rigore: sinistro debole e centrale, clamoroso errore del portiere che si fa passare la palla sotto le gambe.

74' CLAMOROSO PALO DI FIRMINO - Grande intervento di Fabianski su Salah, il brasiliano non riesce a segnare di testa a porta vuota: palo pieno.

81' TRIS DI MANE - Conclusione da fuori di Gomez deviata, il pallone finisce ad Alexander-Arnold sul filo del fuorigioco che mette in mezzo sull'uscita di Fabianski: gol facile facile a porta vuota! Rimonta completata.

86' ANNULLATO IL POKER DI MANE - Altra devastante azione del Liverpool con il solito Alexander-Arnold, che mette in mezzo per Mané ma la posizione dell'attaccante è irregolare: gol a porta vuota annullato.

90'+6 WEST HAM A UN PASSO DAL PAREGGIO - Conclusione di Nobel dalla trequarti su respinta della difesa, Wijnaldum devia in angolo: pallone non lontano dalla porta di Alisson.

Il momento social del match

Il migliore

Trent ALEXANDER-ARNOLD - Pazzesca la prova del terzino del Liverpool. Inizia la sfida fornendo l'assist per il vantaggio di Wijnaldum, la conclude mandando in porta due volte Mané sul 3-2 e sul poker annullato allo stesso senegalese per fuorigioco. Nel resto della partita c'è una corsa costante e occasioni create, sia in proprio che per i compagni.

Il peggiore

Lukasz FABIANSKI - Compie qualche buon intervento, ma l'errore sul gol del 2-2 di Salah è imperdonabile. Il West Ham si costruisce la possibilità di non uscire sconfitto da Anfield, ma sul più bello il portiere rimette in partita il Liverpool facendosi scivolare sotto le gambe un mancino modesto dell'egiziano. Errore che può pesare come un macigno nella lotta salvezza.