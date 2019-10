Lo Sheffield FC compie 162 anni: 10 curiosità sul club più antico del mondo

Lo Sheffield FC compie 162 anni. Il club più antico al mondo, nato ufficialmente il 24 ottobre 1857, celebrerà la ricorrenza con un'iniziativa molto particolare. In occasione del prossimo match casalingo di sabato pomeriggio contro il Lincoln United, valido per la South East Division della Northern Premier League, il biglietto per entrare allo stadio costerà il prezzo simbolico di 1,62 sterline. Agli spettatori verrà inoltre richiesta una donazione di 5 euro che verrà devoluta alla fondazione Sheffield Children's. La storia dello Sheffield, ricca di fascino e costellata di episodi curiosi, racconta di un club all'avanguardia e capace di scrivere da solo una primissima versione delle attuali regole del calcio. Raccontare 162 anni di calcio in poche righe è logicamente impossibile: abbiamo quindi selezionato 10 momenti chiave che riassumono lo spirito che anima ancora oggi lo Sheffield FC.

Dalla prima sede al primo, storico derby

L'insolita prima sede - La prima sede dello Sheffield FC è una serra situata sulla East Bank Road e messa a disposizione da Thomas Asline Ward, padre del primo presidente del club Frederic Ward. Il terreno adiacente viene utilizzato come primo campo di gioco. I primissimi incontri vedono protagonisti gli stessi membri del club che danno vita a partite con diverse formule tra cui la classica scapoli contro ammogliati.

Le Sheffield Rules - Nel 1859 Nathaniel Creswick e William Prest, i due membri fondatori, si impegnano personalmente a mettere per iscritto le regole del gioco. Nascono così le Regole di Sheffield, le prime regole del calcio messe a punto da una squadra di calcio e non da una scuola o da un'università.

Il primo derby - Il 26 dicembre 1860 lo Sheffield FC gioca la sua prima partita contro un altro club, l'Hallam FC: il match si disputa a Sandygate Lane e passa alla storia per essere il primo derby locale di sempre. Se lo aggiudica lo Sheffield col punteggio di 2-0. Da quel giorno le due squadre si affrontano tra loro ogni anno organizzando una sfida amichevole.

La prima trasferta - Il 2 gennaio 1865 il club gioca la sua prima partita fuori Sheffield: l'avversario è il Nottingham, in campo ci sono 36 giocatori (18 contro 18).

Lo stemma ufficiale dello Sheffield FCFrom Official Website

I colpi di testa e le risate del pubblico - Per assistere alla prima partita fuori dalla contea di Sheffield bisogna attendere il 1866 quando i Maroons (così sono soprannominati) si recano a Battersea Park a giocare contro il London City. Gli spettatori assistono a uno show inedito: i giocatori dello Sheffield colpiscono il pallone con la testa tra l'ilarità generale del pubblico.

Il primo posticipo serale - Il 14 ottobre 1878 il campo dello Sheffield a Bramall Lane (attuale sede del club) ospita la prima partita di calcio giocata sotto i riflettori: si affrontano due squadre composte da giocatori locali, ad assistere all'evento ci sono circa 20mila persone.

Il primo e unico trofeo

La storia vittoria della Amateur Cup - L'avvento del professionismo nel 1885 manda in crisi lo Sheffield che non riesce a reggere la concorrenza delle società più strutturate. Il club suggerisce la creazione di un torneo riservato alle società dilettantistiche e nel 1893 prende forma la Amateur Cup. Lo Sheffield FC riesce a vincerla nel 1904 battendo 3-1 l'Ealing in finale davanti a 6mila tifosi pazzi di gioia.

I festeggiamenti per il centenario - Nel 1957 lo Sheffield FC celebra i suoi primi cento anni con una cerimonia alla Cutlers Hall: tra gli invitati figurano anche il Duca di Edimburgo e il futuro presidente della Fifa Stanley Rous.

L'invito ufficiale ai festeggiamenti per il 125esimo anniversario di fondazione dello Sheffield FCFrom Official Website

La prima volta a Wembley - Nel 1977 il club gioca per la prima volta nella sua storia a Wembley nella finale della FA Vase, un torneo riservato a squadre dilettantistiche, contro il Billericay Town: la partita finisce 1-1, al ritorno a Nottingam lo Sheffield viene battuto 2-1.

Finalmente il primo campo! Nel 2001 lo Sheffield FC ha finalmente il suo terreno di gioco, il Coach and Horses Ground (chiamato anche The House of Football), messo a disposizione dall'attuale presidente Richard Tims. Sorge a 7 miglia dalla città. Di fianco c'è il pub Coaches and Horses, abituale luogo di ritrovo per i tifosi.