Dopo il tracollo di Anfield, serviva una prova di forza al City di Guardiola. E puntualmente è arrivata. Il cliente era dei più scomodi: il Chelsea dell'ex Lampard aveva accumulato 18 punti nelle ultime sei gare, acquisendo consapevolezza dei propri mezzi ed entusiasmo partita dopo partita, arrivando a scavalcare proprio i Citizens in classifica. Ma il cinismo e le individualità della squadra di Pep hanno avuto la meglio nel supermatch dell'Etihad.

Sono bastati 8 minuti ai Campioni d'Inghilterra per ribaltare il terzo gol in campionato di Kante, l'uomo più in forma tra i Blues: De Bruyne e Mahrez conquistano così il terzo posto del campionato oltremanica e rilanciano le quotazioni del City. Martedì contro lo Shakhtar può arrivare anche la qualificazione agli ottavi di finale di Champions. Un passo alla volta, d'altronde siamo solo a novembre.

La cronaca in 6 momenti chiave

4’ OCCASIONE PER IL CITY - Aguero libera sulla destra De Bruyne: il belga calcia di prima intenzione in diagonale da posizione un po' defilata e fa la barba al palo. Brivido per i Blues

7’ LA RISPOSTA DEL CHELSEA - Tiro molto simile a quello di De Bruyne di poco fa. Willian sfiora il palo con un diagonale potentissimo, Ederson tira un sospiro di sollievo

21’ VANTAGGIO DEL CHELSEA - Ha segnato Kante!!! Lancio stratosferico di Kovacic che vede il francese tagliare in due in velocità la difesa Citizens. Kante resiste spalla contro spalla a Mendy e beffa Ederson uscito dai pali. 1-0 Blues

29’ PAREGGIO DEL CITY - Ripartenza Manchester con la velocità e la visione di gioco di David Silva che tenta la verticalizzazione di prima intenzione: la palla finisce sui piedi di De Bruyne che si beve Pulisic in un fazzoletto e calcia in porta dal limite dell'area. Una sfortunata deviazione di Zouma manda fuori gioco Kepa e firma l'1-1 della squadra di Pep

37’ RADDOPPIO DEL CITY - Slalom da fenomeno sulla destra di Mahrez che si mangia Kovacic e Emerson in velocità, si accentra e batte Kepa sul secondo palo. 2-1 Citizens, che partita!

42’ TRAVERSA CLAMOROSA DI AGUERO - Rinvio maldestro di Kepa che colpisce il Kun a 20 metri dall'area piccola. L'argentino stoppa e calcia rapidissimo: sfera che colpisce l'incrocio dei pali, il portiere Blues tira un sospiro di sollievo

90'+2' ANNULLATO GOL AL CITY - L'aveva chiusa Sterling con una rasoiata nell'angolino, ma il VAR riscontra una posizione irregolare dell'inglese sull'assist di testa di Mahrez

Il migliore in campo

Rijad MAHREZ – Sempre più determinante nel tridente avanzato di Guardiola. Sono già 10 i gol del City in cui l’algerino è stato coinvolto (4 marcature, 6 assist) dall'inizio della stagione. Una vittoria che porta la sua firma

Il peggiore in campo

Tammy ABRAHAM – Fisicamente imbrigliato da Fernandinho e Mendy, il classe 1997 incappa in una serata no. Non riesce mai a lasciare il segno e nella ripresa scompare. E Lampard lo sostituisce

Willian a duello con Mendy Getty Images

Il tabellino

MANCHESTER CITY-CHELSEA 2-1 (primo tempo 2-1)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, Rodri (dal 50’ Gundogan), D. Silva (dal 66’ Foden), Mahrez, Aguero (dal 75’ G. Jesus), Sterling. All. Guardiola

CHELSEA (4-3-3): Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson (dal 58’ James), Kante, Jorginho (dal 73’ Mount), Kovacic, Willian, Abraham (dal 72’ Batshuayi), Pulisic. All. Lampard



Arbitro: Martin Atkinson (Drighlington)

Gol: 21’ Kante (C), 29’ De Bruyne (M), 37’ Mahrez (C)



Assist: Kovacic



Ammoniti: Jorginho (C), Gundogan (M)