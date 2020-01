Nuovo rallentamento in classifica del Manchester City, che a Etihad viene fermato 2-2 dal Crystal Palace, in vantaggio fino all'81' con Cenk Tosun, appena arrivato dall'Everton. Poi, il Kun Agüero la ribalta nel giro di 5' ma ci pensa Fernandinho a rovinare il 49° compleanno di Guardiola, con un'autorete al 90' sul tiro-cross di Zaha. Finisce 2-2 coi Citizens che, a 48 punti, rischiano di essere agganciati dal Leicester, impegnato a Burnley. Per i londinesi, invece, un ottimo risultato: quarto pareggio consecutivo e nono posto a quota 30.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-CRYSTAL PALACE 2-2

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; João Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy; de Bruyne, Gündogan; David Silva (62' Gabriel Jesus), Bernardo Silva (73' Mahrez), Sterling (89' Rodri); Agüero. All.: Guardiola.

Crystal Palace (4-5-1): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald (89' Ward); Zaha, Kouyate, McCarthy, McArthur, Ayew; Tosun (82' Wickham). All.: Hodgson.

Arbitro: Graham Scott di Oxford.

Gol: 39' Tosun (C), 82' e 87' Agüero (M), 90' aut. Fernandinho (C).

Assist: Cahill (C, 0-1), Gabriel Jesus (M, 1-1), Mendy (M, 2-1).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: McCarthy, Ayew, Mendy.

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

4' - DE BRUYNE! Il centrocampista belga del Citylascia partire un gran tiro dal limite dell'area col pallone che esce di un soffio.

14' - TRAVERSA CLAMROSA DI DE BRUYNE! Un capolavoro di battuta, destro che gira e palla che sbatte sulla base interna della traversa, senza però entrare in porta.

15' - AGÜERO! Servito da de Bruyne a tu per tu col portiere, conclude su Guaita in uscita: altra grande occasione per il City!

29' - STERLING! Prende l'ascensore in area su cross dalla destra di Bernardo Silva: palla alta di poco.

39' - GOL DEL CRYSTAL PALACE CON TOSUN! Come spesso accade nel calco, al primo tiro in porta, la formazione che fin qui aveva difeso, passa in vantaggio: calcio d'angolo di McCarthy, colpo di testa di Cahill, che funge da assist alla seconda elevazione di Tosun, appena arrivato dall'Everton: palla all'angolino e 0-1!

41' - BERNARDO SILVA! Appena dentro l'area, lascia partire un missile mancino terra-aria: Guaita alza il pallone alto sopra la traversa.

51' - STERLING! Destro dal limite con palla che gira di poco alta sopra la traversa dopo un'azione in velocità targata David Silva-Gündogan.

55' - IL CRYSTAL PALACE SFIORA IL RADDOPPIO ANCORA CON TOSUN! I Citizens si scoprono e lasciano spazi alle Eagles: passaggio in profondità di Ayew per Tosun e sinistro in velocità dell'ex Everton respinto da Ederson.

69' - GABRIEL JESUS, APPENA ENTRATO! Azione in velocità che coinvolge un po' tutti e manda il brasiliano neoentrato al tiro da posizione ravvicinata: conclusione potentissima, ma non doverosamente precisa.

82' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON AGÜERO! Scivolata volante, in inserimento, sulla palla morbida scodellata da Gabriel Jesus: 1-1 dopo numerosi tentativi!

87' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON AGÜERO! Cross teso di Mendy dalla sinistra e colpo di testa imperioso del Kun, che schiaccia la palla a terra e la manda nell'angolino più lontano: da 0-1 al 2-1 nel giro di 5'!

90' - AUTOGOL DI FERNANDINHO E PAREGGIO CRYSTAL PALACE! La formazione di Roy Hodgson la raddrizza con l'incursione travolgente di Zaha, che si porta dietro Stones sulla mancina e cerca il cross al centro per Ward, deviato nella propria porta, tuttavia, dal centrale brasiliano: 2-2!

Il migliore

Agüero. Riesce, da solo, a "sfondare" il muro eretto dal Crystal Palace con due reti nel giro di 5' all'82' e all'87'. Incontenibile e grandissimo gesta atletico e balistico sul colpo di testa vincente a 3' dalla fine. Ma, tutto questo, non è servito a portare a casa i 3 punti.

Il peggiore

Stones. Zaha gli sfugge in contunuazione, anche in occasione dell'azione che porta all'autorete di Fernandinho.

Le altre partite di Premier delle ore 16

Ventesima giornata sostanzialmente interlocutoria, se si prendono in esame le gare disputate alle 16: ben quattro pareggi sulle sei partite in programma. Quello che balza maggiormente all'occhio, oltre al 2-2 tra City e Palace, l'1-1 con cui il sempre più sorprendente Sheffield United ferma all'Emirates l'Arsenal di Arteta. Gunners in vantaggio con Martinelli allo scadere del primo tempo, ma ripresi all'83' da Fleck. Finisce 1-1 anche tra il West Ham e l'Everton di Carlo Ancelotti, per effetto del botta e risposta Diop-Calvert Lewin tra il 40' e il 44'.

Dopo tre gare senza successo, torna il sorriso pieno in casa Wolves, vittoriosi 3--2 a Southampton con la doppietta di Raul Jimenez, dopo essere stati sotto 2-0 nei primi 45'. In coda, fondamentale vittoria 1-0 del Norwich CIty sul Bournemouth: il calcio di rigore trasformato al 33' dal finlandese Teemu Pukki, porta i fanalini Canaries a 17 punti, andando a -3 dalle Cherries, penultime e nel mezzo di una crisi di risultati che sembra non avere fine.