Destro e sinistro. Il 2020 dei campioni d’Inghilterra inizia con due prodezze di Gabriel Jesus, l’uomo "anti Everton" di Guardiola: con la doppietta realizzata nella ripresa, il brasiliano negli ultimi cinque scontri diretti con i Toffees ha segnato la bellezza di sette gol. Mai nessuno come lui in Premier League. Un successo che rilancia i Citizens nella disperata rincorsa al Liverpool capolista (che scenderà in campo domani sera contro lo Sheffield United) e li avvicina al Leicester secondo. Ma i riflettori dell’Etihad, questa sera, erano puntati su un’altra sfida...

Prima le parole al miele nelle consuete conferenze stampa della vigilia, poi l’abbraccio prima del fischio d’inizio e infine la stretta di mano sulle note di Wonderwall” allo scadere del recupero: Carlo Ancelotti e Pep Guardiola portavano in campo 47 trofei vinti in carriera. 19 il primo, 28 il secondo. Rispetto e stima reciproca che non è mai mancata tra i due, neppure in occasione della tesissima semifinale di Champions del 2014 tra Real Madrid e Bayern Monaco (con il tracollo dei tedeschi, 4-0, nel ritorno all’Allianz Arena). Per l’ex allenatore del Napoli, a Manchester è arrivato il primo stop della sua nuova esperienza sulla panchina dei Toffees. Un appuntamento piuttosto proibitivo che fa il paio con i sedicesimi di finale di Fa Cup contro il Liverpool del prossimo 5 gennaio. Poi per Carletto calendario molto più abbordabile in campionato con Brighton, West Ham, Newcastle e Watford.

Carlo Ancelotti e Pep Guardiola si salutano prima di Manchester City-EvertonGetty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

12’ GOL ANNULLATO AL CITY - Azione splendida dei Citizens sull'out di destra: Mahrez scambia con Cancelo che a sua volta mette dentro per Foden. Il 19enne inglese completa il tap-in in scivolata, ma la posizione iniziale dell'ex terzino della Juventus era irregolare. Tutto corretto guardando le immagini del Var

20’ CHECK VAR PIUTTOSTO LUNGO ALL'ETIHAD - Digne trattiene Mahrez in area di rigore, ma l'attaccante algerino poco prima ha stoppato il pallone aiutandosi con l'avanbraccio. L'arbitro con l'ausilio degli assistenti decide di non concedere il rigore agli uomini di Guardiola

51’ VANTAGGIO DEL CITY - Precisione chirurgica di Gabriel Jesus che viene pescato in profondità da un filtrante da urlo di Gundogan: stop e tiro a giro del brasiliano che si infila nel sette. Niente da fare per Pickford. Gol numero 7 per Jesus in questo campionato

58’ RADDOPPIO DEL CITY - Ancora Gabriel Jesus, devastante il brasiliano! Assist al bacio di Mahrez che libera il sinistro del suo compagno di reparto: tiro forte e rasoterra sul primo palo che beffa Pickford. L'Everton ora è alle corde

71’ L'EVERTON ACCORCIA - Follia di Bravo che sbaglia un passaggio piuttosto semplice in fase di disimpegno: ne approfitta Richarlison che intercetta il suggerimento del portiere e pesca Kean che sfonda in area di rigore. L'azzurro serve Walcott che di prima intenzione crossa rasoterra e forte: sulla traettoria si presenta Richarlison che segna il 2-1

77’ PALO PIENO DI GABRIEL JESUS - A un passo dalla tripletta il brasiliano: azione molto simile a quella del 2-0, Jesus si smarca in area e tenta la conclusione potente sul primo palo. Il legno salva l'Everton

Il migliore in campo

GABRIEL JESUS - Due gol di pregevole fattura, uno di sinistro e uno di destro. Sfiora la tripletta almeno in un paio di occasioni, prima colpendo il palo, poi con un super Pickford. In assenza di Aguero, il brasiliano si sta facendo vedere, insomma.

Il peggiore in campo

Claudio BRAVO - Spettatore non pagante fino a quando decide di regalare il 2-1 all'Everton a venti minuti dalla fine. Disimpegno a dir poco rocambolesco.

Il momento social del match

Il tabellino

MANCHESTER CITY-EVERTON 2-1 (primo tempo 0-0)

Manchester City (4-2-3-1): Bravo; Cancelo, Garcia, Fernandinho, Mendy; Gundogan, Rodrigo; Mahrez, De Bruyne, Foden (dall’83’ David Silva); Gabriel Jesus (dal 92' Sterling). All. Guardiola

Everton (3-4-1-2): Pickford; Coleman (dal 59’ Walcott), Mina, Holgate; Sidibé, Davies, Delph, Digne; Sigurdsson (dal 67’ Kean); Richarlison, Calvert-Lewin. All Ancelotti

Arbitro: A. Marriner

Gol: 51’, 58’ Gabriel Jesus, 71’ Richarlison

Assist: Gundogan, Mahrez, Walcott

Ammoniti: Mina, Delph, Davies, Calvert-Lewin (E)