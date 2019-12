a breve il servizio completo...

Il tabellino

MANCHESTER CITY-LEICESTER 3-1 (primo tempo 2-1)

Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, Gundogan (dal 79’ Rodri), De Bruyne (dal 90’ Aguero), Bernardo; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling (dall’88’ Foden). All. Guardiola

Leicester City (4-3-3): Schmeichel, Ricardo, Evans, Soyuncu, Chilwell, Ndidi, Tielemans (dal 76’ Praet), Maddison, Barnes (dal 63’ Albrighton), Perez (dal 67’ Gray), Vardy. All. Rodgers

Arbitro: Mike Dean (Wirral)

Gol: 22’ Vardy, 30’ Mahrez, 42’ Gundogan (R), 69’ G. Jesus

Assist: Barnes, De Bruyne

Ammoniti: Soyuncu, Ndidi (L), De Bruyne, Gundogan (M)



La cronaca in 5 momenti chiave

13’ PALO DEL CITY - Mahrez fa il bello e il cattivo tempo sulla destra e serve De Bruyne a rimorchio al limite dell'area: tiro di prima intenzione del fantasista belga che colpisce il palo esterno alla sinistra di Schmeichel

22’ VANTAGGIO DEL LEICESTER - Gol pazzesco di Vardy che raggiunge quota 16 in vetta alla classifica marcatori! Discesa fantastica dell'inglese, pescato in profondità da Barnes. Arrivato in area di rigore supera Fernandinho in velocità, per un attimo si allunga il pallone, ma supera Ederson con un delizioso scavetto che scavalca il portiere. Il Leicester esulta, il City, fin qui in controllo, è sotto!

30’ PAREGGIO DEL CITY - Ci pensa Mahrez, fin qui l'uomo migliore dei Citizens! L'algerino si accentra dalla destra e arrivato al vertice dell'area di rigore fa partire un missile rasoterra. Una deviazione sfortunata di Soyuncu trae in inganno Schmeichel e il pallone si insacca in porta. Guardiola carica l'Etihad, che partita!

42’ VANTAGGIO DEL CITY - Ricardo Pereira atterra Sterling in area con una scivolata fuori tempo: Dean non ha dubbi e indica il dischetto. Gundogan è freddissimo e trova l'angolino alla destra di Schmeichel. Aveva intuito il danese, ma il tiro del tedesco era molto angolato. Rimonta completata dal City dopo il gol iniziale di Vardy

69’ TRIS DEL CITY - Dilagano i padroni di casa con un'azione devastante di De Bruyne: il belga vola sulla destra mangiandosi Soyuncu e una volta sul fondo "vede" Gabriel Jesus solo nell'area piccola. Cross rasoterra e tap-in in allungo del brasiliano che non segnava all'Etihad da febbraio