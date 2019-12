Trionfo del Manchester United che vince il derby e affonda il Manchester City: all'Etihad finisce 2-1 e per la squadra di Guardiola la sconfitta significa con ogni probabilità l'addio alla Premier League. Il Liverpool di Klopp comanda indisturbato a +11 sul Leicester (impegnato domenica sul campo dell'Aston Villa) e a +14 su David Silva e compagni. Momento magico invece per lo United che, dopo avere steso il Tottenham, fa festa anche contro i Citizens e si riaffaccia prepotentemente alla zona Champions portandosi a -5 dal quarto posto occupato dal Chelsea.

Il momento social del match

Il tabellino

Manchester City-Manchester United 1-2

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones (59' Otamendi), Fernandinho, Angelino; De Bruyne, Rodri (86' Gundogan), David Silva; Bernardo Silva (65' Mahrez), Gabriel Jesus, Sterling. All.: Guardiola.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw (88' Young); McTominay, Fred; James, Lingard (89' Tuanzebe), Rashford; Martial (74' Pereira). All.: Solskjaer.

Arbitro: Anthony Taylor di Manchester.

Gol: 23' rig. Rashford (MU), 29' Martial (MU), 85' Otamendi (MC).

Assist: Mahrez (MC, 1-2).

Ammoniti: Bernardo Silva, De Bruyne, Walker (MC), De Gea, Pereira (MU).

Note - Recupero 2'+5'.

La cronaca in 10 momenti chiave

23' GOL DELLO UNITED! RASHFORD! Bernardo Silva stende Rashford in area, Taylor lascia correre ma il VAR corregge la sua decisione inducendolo a concedere il rigore. Lo stesso Rashford non sbaglia: Ederson spiazzato e United in vantaggio.

25' UNITED A UN PASSO DAL 2-0! Che contropiede della squadra di Solskjaer. Fred serve un pallone perfetto sul destro di Rashford appena dentro l'area: destro a giro e palla che esce di poco a lato.

27' TRAVERSA DI RASHFORD! L'attaccante inglese controlla al limite dell'area, prende la mira e lascia partire un destro a giro che finisce sulla traversa proprio in corrispondenza dell'incrocio dei pali.

29' 2-0 UNITED! MARTIAL! Il francese si scambia il pallone ripetutamente con James, poi lascia partire un sinistro rasoterra che sorprende Ederson sul suo palo. Dominio United, il City per ora non è pervenuto.

38' GABRIEL JESUS SBAGLIA TUTTO! Cross perfetto dalla destra di De Bruyne, il brasiliano si avvita e colpisce di testa spedendo a lato. Era tutto solo davanti a De Gea e in posizione regolare, che occasione per il City!

47' pt. IL CITY CHIEDE UN RIGORE! Traversone basso dalla destra di Walker, Fred respinge con il braccio destro. Sembra penalty, ma anche il VAR conferma la decisione di Taylor che aveva lasciato correre.

55' GRANDE SALVATAGGIO DI LINDELOF! Straordinario recupero del difensore che in scivolata riesce ad alzare in corner un destro ravvicinato di De Bruyne che sembrava destinato nello specchio della porta.

64' SUPER DE GEA! Il portiere dello United vola e alza in corner un gran destro dal limite dell'area di Rodri. Che parata!

85' GOL DEL CITY! OTAMENDI! Corner di Mahrez dalla destra, De Gea non esce e il difensore argentino brucia tutti insaccando di testa da due passi. Assist di Mahrez. Derby riaperto, sarà un finale infuocato.

86' MAHREZ CI PROVA! Sinistro secco dell'algerino in piena area, De Gea si salva con i piedi!

Anthony Martial esulta dopo il gol - Manchester City-Manchester United Premier League 2019-20Getty Images

Il migliore

Marcus RASHFORD - Si procura il rigore, lo trasforma con freddezza e va vicino alla doppietta personale con un destro a giro che si infrange contro la traversa. Primo tempo stellare, nella ripresa si trasforma in un difensore aggiunto dando una mano a spazzare palloni.

Il peggiore

Bernardo SILVA - Prestazione opaca del portoghese che ha sulla coscienza l'ingenuo fallo da rigore ai danni di Rashford che spacca la partita. Anche davanti non incide come suo solito e giustamente Guardiola lo sostituisce a metà ripresa.