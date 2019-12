Dopo la sconfitta patita in rimonta a Wolverhampton, il Manchester City torna al successo chiudendo con il sorriso il 2019. Gli uomini di Guardiola, però, faticano a sbloccarsi nel corso del primo tempo: successivamente, nella ripresa, il ritorno al gol del Kun Agüero e l'acuto a 8' dalla fine di de Bruyne, regolano 2-0 lo Sheffield United, matricola terribile alla prima sconfitta esterna in questa Premier League. Gli Sky Blues - grazie al centesimo successo in Premier League per Pep Guardiola (il manager più veloce a raggiungere questo traguardo, su 134 partite) - si confermano al terzo posto riportandosi (a quota 41) a -1 dal Leicester City. La formazione di mister Wilder, tuttavia, non ha di che lamentarsi con i suoi 29 punti in graduatoria.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-SHEFFIELD UNITED 2-0

Manchester City (4-2-3-1): Bravo; Walker, Garcia, Fernandinho, Zinchenko; Rodri, Bernardo Silva (62' Gündogan); Mahrez, de Bruyne, Sterling (88' Gabriel Jesus); Agüero (81' Foden). All.: Guardiola.

Sheffield United (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Besic (75' McBurnie), Norwood, Fleck, Stevens; Robinson (59' McGoldrick), Mousset (84' Sharp). All.: Wilder.

Arbitro: Chris Kavanagh di Manchester.

Gol: 52' Agüero (M), 82' de Bruyne (M)

Assist: de Bruyne (M, 1-0), Mahrez (M, 2-0).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Bernardo Silva, Stevens.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

8' - OCCASIONISSIMA PER LO SHEFFIELD UNITED! Mousset gira la testa di poco a lato, prendendo il tempo a Zinchenko, sul cross dalla sinistra di Robinson.

17' - MAHREZ! Rodri trova un corridoio splendido per l'algerino che sterza dalle parti dell'area piccola e conclude in porta trovando, però, la deviazione disperata di Egan in calcio d'angolo.

29' - GOL ANNULLATO ALLO SHEFFIELD UNITED CON MOUSSET! L'ex Bournemouth scatta sul filo del fuorigioco tracciato da Zinchenko ed Eric Garcia e, a tu per tu con Bravo, insacca per la rete dello 0-1; tolta, tuttavia, dopo il check alla VAR, che rileva la partenza in leggero offside da parte dell'attaccante delle Blades.

40' - MOUSSET! ANCORA LUI! Sfiora la rete del vantaggio in contropiede veloce, sfuggendo a Eric Garcia sull lancio in profondità di Norwood: palla sull'esterno della rete.

42' - BERNARDO SILVA! Sterling lo serve in area piccola ma il tentativo di cross del portoghese viene intercettato col ginocchio da Henderson.

50' - BESIC! Destro potentissimo dalla distanza, su suggerimento di Mousset: la palla esce di poco e colpisce il palo di sostegno della porta difesa da Bravo, che sostituisce lo squalificato Ederson.

52' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON AGÜERO! Un pallone buono, quello servitogli in profondità da de Bruyne, e subito gol, con il destro scagliato di prepotenza in porta, a tu per tu con Henderson: 1-0! Tante proteste, però, da parte dello Sheffield United per un'azione di disturbo dell'arbitro Kavanagh in fase di possesso palla della formazione ospite. La VAR, però, soprassiede e dà per buono il 10° gol in questa Premier League del Kun che, dopo l'infortunio, torna in gol col City dallo scorso 2 novembre.

71' - MAHREZ! Servito in area da Sterling, sterza e calcia col destro: palla ribattuta in angolo dalla retroguardia avversaria con Egan, a Henderson battuto. Il City reclama un tocco con la mano da parte del difensore finito nelle mire di Everton di Ancelotti, ma il VAR reputa tutto regolare.

75' - DE BRUYNE! Destro a giro su punizione dal limite, con la palla che scende e termina di pochissimo alta sopra la traversa.

82' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON DE BRUYNE! Il belga scambia in velocità con Mahrez (abile a saltare Egan), entra in area, sterza e calcia sul primo palo battendo Henderson: 2-0!

90'+1 - PALO INTERNO DI SHARP! Il numero dieci bandiera delle Blades, da poco entrato in campo, colpisce clamorosamente il legno sulla ghiotta palla in verticale di Stevens: la palla attraversa tutta la porta ma non entra.

Il migliore

Agüero. Prestazione encomiabile, non solo per il ritorno al gol: dopo aver portato in vantaggio i suoi, li aiuta con un infaticabile lavoro di pressing sull'avversario, che allontana ogni minaccia e permette al City di organizzarsi per bene nel corso della ripresa.

Il peggiore

Zinchenko. Nonostante la vittoria, Guardiola lo riprende costantemente. E con ragione: il terzino sinistro ucraino, infatti, copre male nei primi 45' e, in fase avanzata, sbaglia parecchi palloni.

