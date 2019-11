Manchester City: Tas respinge ricorso contro deferimento su fair play finanziario

Il Manchester City si è visto respingere il ricorso in appello contro il deferimento della Uefa sulle presunte violazioni al Fair Play finanziario. Lo ha reso noto oggi il Tribunale per lo Sport (CAS) che ha giudicato 'inammissibile' il ricorso. Il City reagì con forza quando venne deferito alla camera giudicante dell'organismo Uefa di controllo finanziario dei club lo scorso maggio annunciando ricorso in appello, che oggi è stato respinto dal tribunale dello sport.

L'indagine sul City si basa sulla fuga di notizie riguardanti e-mail pubblicate lo scorso anno dalla rivista tedesca Der Spiegel come parte dell'inchiesta "Football Leaks". Le possibili punizioni includono una sospensione dalla Champions League, un divieto di trasferimento o una multa.