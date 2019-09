Doveva essere una partita di Premier League, si è trasformata in una sorta di amichevole estiva tra due squadre che giocano nello stesso campionato ma che sono sembrate di due categorie diverse. Il Manchester City polverizza il malcapitato Watford imponendosi con un clamoroso 7-0 all'Etihad Stadium e torna a correre forte dopo il passo falso rimediato la scorsa settimana a Norwich. La squadra di Guardiola si riporta così a -2 dal Liverpool, atteso domenica dalla sfida contro il Chelsea a Stamford Bridge. C'è gloria per tutti: segnano Bernardo Silva (tripletta), David Silva, Aguero, Mahrez, Otamendi e De Bruyne.

Il tabellino

Manchester City-Watford 8-0

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker (54' Joao Cancelo), Fernandinho, Otamendi (63' Eric Garcia), Mendy (46' Angelino); De Bruyne, Rodri, David Silva; Mahrez, Aguero, Bernardo Silva. All.: Guardiola.

Watford (4-1-4-1): Foster; Femenia, Dawson, Mariappa, Holebas; Capoue; Foulquier (33' Roberto Pereyra), Cleverley, Doucouré, Hughes (59' Sarr); Deulofeu (77' Gray). All.: Sanchez Flores.

Arbitro: Mike Dean di Heswall.

Gol: 1' David Silva (M), 6' rig. Aguero (M), 12' Mahrez (M), 15' Bernardo Silva (M), 18' Otamendi (M), 48', 60' Bernardo Silva (M), 85' De Bruyne.

Assist: De Bruyne (M, 1-0); Aguero (M, 5-0), De Bruyne (M, 7-0).

Ammoniti: Bernardo Silva, Angelino (M), Femenia, Roberto Pereyra (W).

Note - Recupero 3'+3'.

Il momento social del match

La cronaca in 12 momenti chiave

1' GOL DEL MANCHESTER CITY! DAVID SILVA! Si sblocca dopo 52 secondi il risultato all'Etihad Stadium: cross da destra di De Bruyne, difesa del Watford in vacanza e David Silva insacca con il sinistro da due passi.

4' DEULOFEU A UN PASSO DAL GOL! L'ex attaccante del Milan punta in velocità Otamendi e lo salta di netto, poi si presenta davanti a Ederson e calcia in diagonale, solo corner per lui.

7' RADDOPPIO CITY! AGUERO! L'argentino cade in area dopo un contatto dubbio con Foster. Per Dean è rigore e Aguero spiazza Foster dagli undici metri: per lui si tratta del gol numero 100 all'Etihad Stadium in Premier League.

12' 3-0 CITY! MAHREZ! Sinistro secco dell'algerino, la palla sbatte sul volto di Cleverley e finisce in fondo al sacco spiazzando Foster.

15' 4-0 CITY! BERNARDO SILVA! Sugli sviluppi di un corner dalla destra Otamendi salta a centro area, c'è un rimpallo e il pallone arriva a Bernardo Silva che di testa si abbassa e incorna a rete trafiggendo Foster.

18' 5-0 CITY! OTAMENDI! Aguero in area dalla sinistra, traversone rasoterra sul secondo palo dove Otamendi deposita da due passi a porta vuota. Non esiste partita a Manchester, il Watford non sta opponendo resistenza.

27' PALO DI AGUERO! De Bruyne dalla destra, traversone basso per Aguero che calcia con il destro di prima intenzione: pallone che sbatte sul palo, rimpalla sulla schiena di Foster e finisce sul fondo.

44' DOPPIA CHANCE CITY! Cross dalla destra di De Bruyne sul secondo palo dove Aguero colpisce il palo di testa, poi Foster si salva. L'azione prosegue, altro traversone da sinistra di Mahrez per l'incornata a centro area di Bernardo Silva: pallone che esce di un niente alla sinistra di Foster.

48' 6-0 CITY! BERNARDO SILVA! Azione prolungata della squadra di Guardiola: David Silva danza col pallone tra i piedi in area di rigore e tocca per Bernardo Silva che evita Dawson con una finta e batte Foster con un diagonale rasoterra di sinistro.

60' 7-0 CITY! BERNARDO SILVA! Tutto semplicissimo per la squadra di Guardiola: De Bruyne dalla destra, palla in mezzo per Bernardo Silva che manca la prima conclusione ma non la seconda da due passi. Tripletta per il portoghese.

66' TRAVERSA DI MAHREZ! Cross dalla sinistra di Angelino sul secondo palo dove Mahrez, tutto solo, colpisce di testa e spedisce il pallone sulla traversa.

85' 8-0 CITY! DE BRUYNE! Il belga riceve palla al limite, entra in area, si porta la palla sul destro e lascia partire un bolide terrificante che si insacca sotto l'incrocio dei pali.

Aguero e David Silva - Manchester City-Watford Premier League 2019-20Getty Images

Il migliore

Bernardo SILVA - Il portoghese fa quello che vuole col pallone tra i piedi: crea superiorità numerica, sforna assist con incredibile continuità e - particolare non da poco - firma una tripletta portandosi a casa il pallone.

Il peggiore

Craig DAWSON - Difficilissimo individuare il peggiore in campo tra gli Hornets di Quique Sanchez Flores dopo una disfatta del genere. Scegliamo il difensore centrale inglese perché è il primo ad affondare e per la sua resistenza nulla quando deve affrontare un avversario nell'uno contro uno (vedi il gol di Bernardo Silva a inizio secondo tempo).