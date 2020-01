Manchester United in ansia per Pogba, Solskjaer annuncia: "Deve operarsi, starà fuori un mese"

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba potrebbe dover subire un intervento chirurgico alla caviglia che lo terrebbe fuori per un mese. Lo ha rivelato il manager dello United Ole Gunnar Solskjaer dopo la partita persa contro l'Arsenal in campionato. Il tecnico norvegese ha spiegato che Pogba è stato sottoposto a un ulteriore consulto medico e che probabilmente dovrà essere operato per risolvere definitivamente il problema che di fatto lo tiene fuori da circa tre mesi:

" Gli esami confermano che quello alla caviglia di Pogba non è un problema grave, ma dobbiamo affrontarlo e risolverlo. Si opererà non appena possibile e starà fuori circa un mese. Per noi è un grosso problema perché in questo momento non posso contare nemmeno su McTominay "

Pogba era rientrato sabato scorso nel secondo tempo contro il Burnley, ma ha saltato la partita contro l'Arsenal. Continuano dunque i guai fisici per il francese, costretto a fermarsi più volte in questo primo scorcio di stagione (appena otto presenze complessive per l'ex Juve che punta al suo ritorno a Torino in vista della prossima estate).