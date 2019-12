Manchester United, Solskjaer assicura: "Pogba non andrà via a gennaio"

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha assicurato che Paul Pogba non lascerà il club nella finestra dei trasferimenti di gennaio. Il 26enne francese, accostato in modo persistente al Real Madrid, ha collezionato solo due presenze dalla fine di agosto a causa di un infortunio alla caviglia. L'ex giocatore della Juventus ha ammesso di voler cercare una nuova sfida, ma secondo Solskjaer

" Paul non verrà venduto a gennaio. Capisco l'interesse. Paul è un giocatore fantastico e una personalità carismatica e siamo felici che sia qui "

Ha spiegato Solskjaer in conferenza stampa a due giorni dal match con il Watford. "Quanto rientrerà, vogliamo che giochi bene, giochi con un sorriso sul viso e faccia quello che ha fatto un anno fa quando sono arrivato. Sappiamo di avere uno dei migliori giocatori al mondo quando è in forma e gioca bene. Naturalmente avrà bisogno di tempo, ma farà la differenza per noi". "Spero ancora che possa giocare entro la fine dell'anno, ma vediamo come si sente. Non lo spingeremo", ha chiarito il tecnico dei Red Devils. "Abbiamo bisogno che sia al 100%. Non posso rischiare battute d'arresto".