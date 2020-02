Quando i Diavoli Rossi e i Lupi si incontrano... pareggiano. In questa stagione è successo tre volte su quattro: due in Premier League (andata 1-1, ritorno 0-0) e una in FA Cup. E spesso e volentieri ne esce una partita noiosa, povera, poverissima di emozioni. Non è un’eccezione il match dell’Old Trafford in cui Solskjaer (ancora orfano di Rashford e con Bruno Fernandes titolare) ed Espirito Santo si giocano il sorpasso sullo Sheffield United. La posta in palio è alta, ma a farla da padroni sono i portieri che sventano i pochi pericoli creati dalle due squadre nei novanta minuti. Succede così che la banda di Chris Wilder, vincente oggi in casa del Crystal Palace, si riprende il quinto posto e l’Europa League.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 0-0 (primo tempo 0-0)

Manchester United (4-2-3-1): de Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, Bruno Fernandes, Pereira, Mata (dall’87’ Lingard), James (dall’88’ Dalot), Martial. All. Solskjaer

Wolverhampton (3-4-3): Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Joao Moutinho, Jonny, Traorè (dal 76’ Podence), Jiménez, Diogo Jota (dal 70’ Neto). All. Espirito Santo

Arbitro: P. Tierney

Ammoniti: Bruno Fernandes, Lindelof, Shaw (M), Ruben Neves, Joao Moutinho (W)

La cronaca in 2 momenti chiave

60’ LA PRIMA VERA OCCASIONE ARRIVA DAI PIEDI DI MATA - Il centrocampista spagnolo (decisivo nel replay di Fa Cup contro i Lupi) prova la botta da fuori area: pallone che sfiora il palo alla sinistra di Rui Patricio

69’ DE GEA SALVA TUTTO - Ripartenza Wolves: gran palla di esterno di Traorè che pesca Jimenez. L'attaccante vola verso la porta difesa da De Gea e tenta una conclusione centrale, ma violenta: il portiere smanaccia in angolo

Il migliore in campo

BRUNO FERNANDES - Mr. 80 milioni, appena arrivato dallo Sporting Lisbona, fa il suo debutto ad Old Trafford con una prestazione di spessore. E’ l’ex Udinese e Samp l’uomo più pericoloso dei Red Devils con quattro conclusioni verso la porta difesa da Rui Patricio. Gli manca solo il gol

Il peggiore in campo

Anthony MARTIAL – Il francese, decisivo del replay match di Fa Cup contro i Wolves grazie all’assist a Mata, è protagonista di una gara anonima. Il peso dell’attacco dei Red Devils ora cade tutto su di lui, in assenza di Rashford. E’ ora di darsi una mossa: il Manchester non segna in campionato dallo scorso 11 gennaio

Il momento social del match

Il tributo dell’Old Trafford ai Busby Babes, lo United che il 6 febbraio 1958 si schiantò in aereo a Monaco di Baviera