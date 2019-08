Un Liverpool un po' stanco dopo il trionfo ai rigori di mercoledì in Supercoppa Europea, batte 2-1 un Southampton gagliardo, specie nei primi 45'. Vantaggio dei Reds sul finire del primo tempo con un'invenzione dell'ex Mané, che dopo la doppietta di Istanbul, prosegue il suo momento prolifico; poi Firmino raddoppia al 71' su palla riconquistata proprio dal compagno senegalese. All'83', però, l'eroe della settimana Adrian, recuperato all'ultimo dopo essere stato azzoppato dall'esultanza di un tifoso in quel di Istanbul, compie una papera colossale regalando a Ings (altro ex di turno) la rete del 2-1.

Il tabellino

SOUTHAMPTON-LIVERPOOL 1-2

Southampton (3-5-2): Gunn; Bednarek, Yoshida, Vestergaard; Valery, Ward-Prowse, Romeu (64' Ings), Højbjerg, Bertrand (77' Djenepo); Adams (68' Armstrong), Redmond. All.: Hasenhüttl.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Milner (74' Fabinho), Oxlade-Chamberlain (89' Henderson); Salah (79' Origi), Firmino, Mané. All.: Klopp.

Arbitro: André Marriner di Birmingham.

Gol: 45'+1 Mané (L), 71' Firmino (L), 83' Ings (S).

Note - Recupero 2+4. Ammoniti: Romeu, Alexander-Arnold, Djenepo.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

9' - CORRIDOIO DI REDMOND PER ADAMS! Gran ripiegamento di van Dijk: Southamprton insidioso.

18' - GIRATA DI ADAMS CON DEVIAZIONE FINALE MANCATA DA YOSHIDA! Palla larga di poco e Southampton vicinissimo al vantaggio.

21' - INTERVENTO STREPITOSO DI ADRIAN! Colpo di testa potente e ravvicinato di Yoshida, sul corner di Ward-Prowse: straordinaria respinta del portiere spagnolo del Liverpool.

38' - COLPO DI TESTA IN CORSA DI CHE ADAMS! Palla alta di poco su cross dalla destra di Romeu: Southampton ancora pericoloso.

45'+1 - GOL DEL LIVERPOOL CON MANE! Al termine di un primo tempo davvero difficile per i Reds, l'ex di turno - dopo la doppietta di Istanbul - s'inventa un gol straordinario con un potente destro dal limite sul palo più lontano. Palla all'angolino alto, imprendibile per Gunn: 1-0 Liverpool.

56' - MANE MANDA IN PORTA SALAH! Conclusione bassa dell'egiziano respinta da Gunn, in uscita.

65' - MANE LA METTE IN MEZZO DALLA SINISTRA PER FIRMINO! Il brasilianO, a tu per tu con Gunn, forse con un po' di sufficienza, non inquadra la porta. Liverpool, ora, tambureggiante.

68' - INGS! Grandissima occasione per il Southampton, subentrato a Romeu: la punta ex Liverpool salta un avversario e, dal limite, lascia partire un forte sinistro a giro: palla di poco alta.

71' - GOL DEL LIVERPOOL CON FIRMINO! Il brasiliano parte dalla sinistra dopo una palla rubata da Sané a Bednarek, si accentra e, dal limite, scaglia un destro rasoterra a fil di palo che non lascia scampo a Gunn: 2-0 Reds!

83' - GOL del SOUTHAMPTON CON INGS! Ma che papera di Adrian! Retropassaggio di van Dijk per il portiere, che coi piedi non ci sa fare come Alisson. L'estremo difensore spagnolo, invece di passarla a un suo compagno, calcia addosso a Ings, che insacca a porta vuota.

Il migliore

SADIO MANE (Liverpool): ha grandi meriti. Anzitutto quello di aver cambiato la storia del match con uno spettacolare destro sul secondo palo a fine primo tempo, in coda a un parziale dominio del Southampton. Nel secondo tempo, poi, conquista palla su pressione nei confronti di Bednarek e la consegna a Firmino per il raddoppio datato 71'.

Il peggiore

ADRIAN (Liverpool): il calcio dà, il calcio toglie. Al di là della splendida parata su Yoshida al 21', al minuto 83 commette un errore da oratorio. I compagni di squadra giocano a memoria e lo coinvolgono in continuazione come se fosse il "palleggiatore" Adrian. Ma tutti sanno come la realtà dei fatti sia ben diversa...

Il momento social