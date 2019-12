Manita del Tottenham di Mourinho con eurogol di Son, crolla il Chelsea contro l'Everton

Dopo il pesante ko rimediato contro il Manchester United il Tottenham di José Mourinho riprende la sua marcia in Premier League asfaltando il malcapitato Burnley a Londra; di Harry Kane (doppietta), Lucas Moura, Heung-Min Son e Sissoko le marcature di giornata. Da Puskas Award la rete dell'attaccante sud coreano degli Spurs, che riceve palla appena fuori dalla propria area e si fa tutto il campo palla al piede con un'azione di stampo maradoniana o messiano, a dir si voglia!

Grazie al 5-0 rifilato agli avversari il Tottenham sale così a quota 23 punti, a sole sei lunghezze dal Chelsea quarto in classifica e virtualmente qualificato per la prossima Champions; gli Spurs sono dunque tornati in corsa grazie alla cura Mourinho.

Harry Kane vs BurnleyGetty Images

Nell'attesa di trovare un nuovo allenatore, l'Everton - guidato ad interim da Duncan Ferguson dopo l'esonero di Marco Silva - rialza la testa battendo 3-1 il Chelsea di Lampard nella gara valida per la sedicesima giornata di Premier League.

Richarlison sblocca il risultato al 5' con gran inzuccata aerea, la doppietta di Calvert-Lewin stende definitivamente i Blues nella ripresa scoperchiando le imbarazzanti falle difensive della banda Lampard. Di Kovacic al 7' del secondo tempo il gol del momentaneo 2-1 con chirurgico destro dal limite. I Toffees, dopo tre sconfitte di fila, tornano così al successo a salgono a 17 punti, mentre i londinesi, attualmente quarti, restano fermi a 29.

Chelsea, per contro, in caduta libera: tre sconfitte nelle ultime quattro di Premier League per i Blues. Quanto a Moise Kean, solo panchina per l'ex Juventus, sempre più oggetto misterioso a Liverpool.