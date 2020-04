Matty Longstaff si taglierà lo stipendio: guadagna solo 850£ a settimana... E piace alla Serie A

Matty Longstaff se lo ricorderanno a lungo dalle parti di Newcastle. Il piccolo mediano inglese è diventato un eroe agli occhi del suo pubblico da quando, il giorno del suo debutto in Premier League, ha battuto De Gea con un tiro a fil di palo che ha segnato la vittoria del Newcastle alle spese del Manchester United. Era il 6 ottobre, e Longstaff aveva ancora davanti parecchi mesi per non pensare al suo futuro nel club. Ma a causa dell’epidemia di Coronavirus, unita alle peripezie dirigenziali che sembrano suggerire un imminente cambio di proprietà, il 20enne sta ancora aspettando un contratto degno del suo livello.

Ma i tifosi del Newcastle si ricorderanno di Longstaff per un gesto molto più importante rispetto a un goal decisivo: pur essendo il giocatore meno pagato della Premier League, Longstaff donerà il 30% del suo salario all' NHS (Servizio sanitario nazionale del Regno Unito). Non una decisione scontata, per un atleta che guadagna 850 sterline a settimana. La scelta del giocatore è stata mossa dal contributo collettivo che i gicoatori della prima squadra del Newcastle hanno messo in campo a sostegno dell’NHS. Le donazioni confluiranno nell’iniziativa della Premier League “Players Together”. In pochi giorni molte squadre hanno aderito rispetto al taglio del 30% dei propri stipendi per supportare la lotta contro il Covid-19.

Longstaff è ancora legato al Newcastle da un contratto giovanile, e nel caso non dovesse riuscire a trovare un nuovo accordo col club, si rivolgerebbe altrove. Talksport riporta un’offerta di una “misteriosa” squadra di Serie A. Dovesse andare in porto il trasferimento, il Newcastle riceverebbe solo 400,000 sterline come compenso per il giocatore.

L’allenatore dei magpies Steve Bruce, il giorno in cui segnò il famoso goal, lo ha descritto così:

" Si allena ogni giorno col sorriso in volto. La prima cosa che ha fatto dopo essere uscito dal campo è stato ringraziarmi. È incredibile, dopo quello che ha appena fatto. "