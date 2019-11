Mauricio Pochettino esonerato dal Tottenham: arriva Allegri a Londra?

Una finale di Champions League può non essere sufficiente. Mauricio Pochettino è stato esonerato dal Tottenham Hotspur, squadra che allenava dalla stagione 2014-2015. Nessun trofeo vinto, cosa che ha fatto un po’ storcere il naso alla dirigenza degli Spurs che sognava la Premier League nel 2016 (quando vinse il Leicester) o la Champions nella scorsa stagione quando il club londinese raggiunse la finale dopo aver eliminato Borussia Dortmund, Manchester City e Ajax.

A fare la differenza è stato il pessimo avvio di questa stagione (la sesta annata per Pochettino al Tottenham), con gli Spurs che stazionano al 14° posto in classifica con soli 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). In Champions è arrivato il ko in casa per 7-2 contro il Bayern Monaco nella fase a gironi, ma tutto sommato i londinesi sono padroni del proprio destino per la qualificazione agli ottavi di finale: +4 sulla Stella Rossa a due giornate dal termine.

Gli anni di Pochettino al Tottenham

Stagione Premier League Champions League 2014-2015 5° - 2015-2016 3° - 2016-2017 2° Eliminati fase a gironi 2017-2018 3° Ottavi di finale 2018-2019 4° Finalista

Chi arriva? Allegri è tra i papabili, ma Ancelotti...

Non ci sono ancora informazioni certe sul possibile successore di Mauricio Pochettino. Tra i papabili, secondo i media inglesi, ci sarebbe anche Massimiliano Allegri, già contatto nelle passate settimane, proprio dopo il ko per 2-7 contro il Bayern Monaco. In quel frangente Allegri non era ancora pronto, in attesa di conoscere meglio la lingua inglese. Ora l’ex Juventus potrebbe avere la giusta occasione per approdare in Premier League. Proprio nelle ultime ore, però, si è fatta avanti anche la candidatura di Carlo Ancelotti, ovviamente per giugno al termine di questa stagione. Il tecnico emiliano ha sempre fatto presente di voler tornare a lavorare in Inghilterra, dopo i due anni passati al Chelsea (dal 2009 al 2011), dove ha vinto un Community Shield, una Premier League e una FA Cup (il primo allenatore a fare doppietta Premier+FA Cup nella stessa stagione nella storia dei blues).