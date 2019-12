Mikel Arteta nuovo allenatore dell'Arsenal: il Manchester City lo libera

L'Arsenal si appresta ad annunciare Mikel Arteta come nuovo allenatore dopo l’esonero di Unai Emery e la breve parentesi Freddie Ljungberg, tecnico ad interim. Come riporta Sky Sport, nella notte il vice di Guardiola al Manchester City ha incontrato i Gunners, per i quali ha giocato tra il 2011 e il 2016 vincendo due Fa Cup e due Community Shield, e ha trovato l'accordo. Arteta farebbe così in tempo a debuttare sabato contro l’Everton, sulla cui panchina esordirà Carlo Ancelotti. Sembrano quindi risolti i problemi con il City, inizialmente infastidito dalla manovra dell’Arsenal tanto da chiedere un pesante risarcimento per liberare il proprio dipendente.

Quella di Arteta, che dovrebbe comunque sedere al fianco di Pep Guardiola nel match di Carabao Cup contro l’Oxford City, è una storia particolare proprio a partire dal rapporto con l'Arsenal. Tre anni e mezzo fa il classe 1982 annunciò l’addio al calcio giocato e il passaggio ai Citizens fu segnato dagli insulti dei tifosi londinesi. L'ex centrocampista basco cancellò dai profili social tutte le foto con la maglia dei Gunners. Acqua passata? Parrebbe di sì perché oggi la sua carriera riparte proprio dall'Arsenal.