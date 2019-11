Moise Kean ci ricasca. Arrivato per la seconda volta in ritardo ad una riunione, il giovane attaccante italiano dell'Everton è finito in tribuna per motivi disciplinari nella partita giocata sabato scorso sul campo del Southampton. Secondo quanto riferisce la stampa inglese, Kean ha viaggiato lo stesso con la squadra ma il manager Marco Silva ha deciso di punirlo e di non portarlo nemmeno in panchina contro i Saints. Arrivato in estate dalla Juve per 27,5 milioni di euro e un ingaggio da 3 milioni all'anno, Kean ha trovato fin qui poco spazio nell'Everton dove non sta ricalcando in alcun modo le orme dell'enfant prodige visto in bianconero la passata stagione.

Moise Kean, un anno dopo è cambiato tutto

Presenze (minuti giocati) Gol Media Gol/minuti Juventus 2018-2019 17 (661') 7 1 rete ogni 94' Nazionale Maggiore 2019 3 (207') 2 1 rete ogni 103' Everton agosto 2019-oggi 12 (425') 0 -

Il giovane attaccante azzurro ha giocato dall'inizio solo due partite di Premier League e due partite di Coppa di Lega in questa stagione, e deve ancora segnare il primo gol della sua avventura oltremanica.

Il precedente con l'Italia U21 all'Europeo

Purtroppo il giovane centravanti originario di Vercelli non è nuovo a simili comportamenti poco professionali. Quest’estate fece molto scalpore l’esclusione sua e di Zaniolo da Italia-Belgio (match valido per Euro 2020) per aver disertato la riunione tecnica con il resto del gruppo la mattina della partita. L’ex ct Gigi Di Biagio escluse i due e anche Mancini non la prese bene non convocando Kean per le sfide contro Armenia e Finlandia.