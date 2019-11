Moise Kean si è perso: viaggio nei quattro mesi da incubo del talento azzurro

Non parlate della mia vita quando la vostra non è da esempio. Io non temo i momenti difficili, il meglio viene da lì. Grazie”. Una storia Instagram per rispondere alle critiche e allontanare i cattivi pensieri. Moise Kean sta vivendo il periodo più complicato della sua (breve) carriera. Il passaggio dalla Juventus all'Everton non é ancora stato metabolizzato dall'attaccante classe 2000. Solo 11 presenze tra Premier e coppa di Lega, nessun gol segnato e un nervosismo in sottofondo che ha iniziato a condizionarne le prestazioni.

LEGGI: Kean non perde il vizio: ritardo nella riunione, l'Everton lo spedisce in tribuna col Southampton

A marzo ed aprile il momento d'oro

Flashback temporale. Soltanto sette mesi fa Moise stava vivendo il suo periodo di gloria. Tra marzo e aprile i sei gol in sei partite con la Juventus, le prime due reti in Nazionale maggiore e quello strapotere fisico e tecnico che aveva incantato mezza Europa. Qualcuno ne ipotizzava un imminente futuro come attaccante bianconero titolare per la stagione successiva. Invece alla Juventus é arrivato Sarri, i piani sono cambiati e Kean é stato venduto a luglio all'Everton per 27,5 milioni di euro più bonus.

Moise KeanPA Sport

La cessione all'Everton e un inizio difficile

L'approdo in Premier League non ha sortito gli effetti sperati. Kean per adesso non é riuscito ad incidere e a farsi notare. In campionato solo due gare da titolare e sette altri spezzoni di partita. Nessun guizzo, nessuna rete. Troppi passaggi a vuoto. E qualche richiamo comportamentale che ha riacutizzato vecchie dicerie. Indimenticabile infatti l'esclusione di Kean (e del suo amico Zaniolo) da parte di Di Biagio durante gli ultimi Europei Under 21. Con la Nazionale giovanile, per altro, Kean ha rimediato anche un'espulsione evitabile nel match di ottobre contro l'Irlanda. Un'ennesima fotografia del suo stato d'animo insofferente.

Moise KeanGetty Images

A gennaio torna in Italia?

E ora cosa accadrá? Le voci di mercato in queste due settimane di sosta si sono rincorse. Kean é stato associato alla Roma e alla Sampdoria. Il padre ne ha caldeggiato pubblicamente un ritorno in Serie A. La guida tecnica dell'Everton Marco Silva ha però ribadito di credere in lui e di non volersene privare a stagione in corso. L'ex attaccante della Juventus a 19 anni ha tutto il tempo per reagire a questo momento no. Dopo i primi quattro mesi da incubo della stagione 2019/20, Kean ha bisogno di ritrovare serenitá e fiducia. Per il bene suo e anche della Nazionale del futuro.