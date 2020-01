Buono il 26esimo tiro in porta per Moise Kean! Al 26esimo tentativo tra tutte le competizioni, infatti, l’ex attaccante della Juventus è riuscito a sbloccarsi mettendo a segno il suo primo gol in Premier League.

Minuto 30 di Everton-Newcastle: sul risultato di 0-0 il trequartista brasiliano Bernard serve un vellutato pallone filtrante per Moise Kean, abile ad addomesticare la sfera e indirizzarla alle spalle di Martin Dubravka liberando quindi la sua proverbiale esultanza. Comincerà ora un nuovo campionato per il classe 2000 di Vercelli?