Mourinho, altra stoccata all'Inter: "Eriksen? Situazione non carina, ma non è colpa del Tottenham"

Lo Special One si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Al termine della gara di Fa Cup contro il Southampton (finita 1-1, gli Spurs dovranno giocare il replay match il prossimo 4 febbraio), il tecnico del Tottenham è tornato sull'affaire Eriksen. Il danese non è stato convocato per l'impegno del St Mary's Stadium e dovrebbe arrivare nei prossimi giorni a Milano per iniziare la sua nuova avventura con l'Inter di Antonio Conte. Mourinho ha parlato nella conferenza stampa post partita.

" Non voglio dire nulla sulla trattativa. Voglio solamente precisare che questa situazione non sarebbe dovuta capitare il 25 gennaio. E non è colpa del Tottenham. L’unica cosa che posso dire su Eriksen è che, da quando sono arrivato, si è comportato sempre in maniera estremamente professionale. Il club è l’ultimo a dover essere biasimato per questa situazione, ma ritrovarsi in questa situazione il 25 gennaio non è carino. "

Il riferimento è chiaro: secondo l'allenatore portoghese l'Inter, nelle persone di Ausilio e Marotta, dopo aver raggiunto l'accordo di massima con il procuratore, avrebbe impiegato troppo tempo a corteggiare il giocatore e formulare un'offerta. Lo stallo, sempre secondo lo Special One, avrebbe avuto un'influenza negativa sul danese e sui suoi impegni col Tottenham. Solo il campo ci dirà se le ultime prestazioni sottotono di Eriksen sono effettivamente da ricondursi alla sua incertezza sul futuro che ha caratterizzato tutto il mese di gennaio.