Mourinho, che rischio a Old Trafford! Il portoghese colpito duramente da James a bordo campo

Tornare a casa a volte non fa benissimo. Mourinho, infatti, ha rischiato grosso durante i primi minuti di Manchester United-Tottenham, con il tecnico degli Spurs colpito duramente da Daniel James che è finito ben oltre il rettangolo di gioco dopo una spinta subita da Winks (ammonito nell’occasione).

Per fortuna, l’ex Inter non ha avuto nessun problema serio, solo un po’ di spavento dopo essere stato colpito al ginocchio dopo lo scontro con James. Non un ottimo inizio per il manager dei Red Devils, anche considerando il gol inziale di Rashford.