Mourinho gela l'Inter: "Al Tottenham serve Eriksen, giocherà anche in FA Cup"

" Eriksen domani gioca. Poi c'è una partita sabato e forse gioca. Non posso dire altro. "

Così José Mourinho sembra escludere un trasferimento imminente per Christian Eriksen all'Inter, annunciando che il 27enne centrocampista danese sarà regolarmente in campo nel replay del terzo turno di FA Cup che vedrà il Tottenham impegnato contro il Middlesbrough. Lo Special One ha quindi aggiunto, nella conferenza stampa del match contro il Boro:

" Abbiamo infortuni importanti e ogni giocatore deve essere pronto ad aiutare la squadra. Non siamo in condizione di pensare diversamente. "

"E' normale, con queste voci, che Christian non si esprima ad altissimi livelli"

E ancora. Alla domanda se la prestazione non brillante di Eriksen contro il Liverpool sia stata influenzata dalle voci di mercato, Mourinho ha ammesso:

" Non sono uno stupido, so chiaramente che un giocatore in questa situazione è normale che non si esprima ai massimi livelli. Posso però anche dire che ci sta aiutando nelle partite che sta giocando, come contro l'Olympiacos o contro il Norwich. I nostri tifosi pensano che non sia stata una grande prestazione contro il Liverpool, sono d'accordo. "