Mourinho invita il raccattapalle a pranzo con la squadra, giorni da sogno per il giovane Callum Hyne

Non ha ricevuto il solito ‘+1’ al Fantacalcio, ma l’assist involontario di Callum Hynes oltre al clamore mediatico e l’abbraccio di Mourinho, è valso un pranzo che ricorderà per sempre. Il raccattapalle del Tottenham, che aveva accelerato la rimessa laterale di Aurier da cui è nato il 3-2 in rimonta contro l’Olympiakos in Champions League, è stato invitato dallo Special One a mangiare con tutta la squadra nel pre-partita contro il Bornemouth, sfida vinta 3-2 dai londinesi.

Il 15enne ha seguito, inoltre, il match in una posizione adiacente all'ex tecnico di Inter e Real Madrid. Durante la sfida vinta al Tottenham Hotspur Stadium ci sono stati diversi cenni d'intesa con Mou che dopo il successo in Champions aveva dichiarato: