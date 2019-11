Mourinho, le prime parole: "Non possiamo vincere subito, possiamo farlo l'anno prossimo"

Su Pochettino

“Prima di tutto devo dedicare della parole a Mauricio (Pochettino). Devo ringraziarlo e congratularmi per il lavoro che ha fatto. Voglio dirgli che questa sarà sempre casa sua. Ogni vol ache vorrà venire qui per salutare I suoi giocatori sarà il benvenuto. Se vorrà venire qui perché gli manca qualcuno del suo staff sarà il benvenuto. Ogni volta che vorrà venire sul campo sarà il benvenuto. La porta sarà sempre aperta per lui. Sono certo comunque che troverà di nuovo la felicità, troverà un grande club e avrà un grande futuro. E sarà comunque il benvenuto qui”.

Su Sky (dove lavorava come talent della versione UK)

“Sono un po’ dispiaciuto di vederti felice perché pensavo avresti voluto tenermi con te lì a Sky. Battute a parte oggi non mi vedrai sorridere molto. Sono felice dentro, ma ho una gara da preparare tra due giorni”.

Sul Tottenham

“Non potrei essere più felice di essere qui. Il potenziale di questo club è enorme, come enorme è il potenziale di questa squadra, dei giocatori. Una delle ragioni per cui sono qui è proprio per il potenziale che ha questa squadra e la visione che ha il signor Levy del futuro di questo club. So di avere un grande lavoro tra le mani”.

Su sé stesso, è un Mourinho diverso?

“Ho usato questi 11 mesi per riflettere e per prepararmi e posso dire essere una persona più umile. Ovviamente non perdi mai il tuo DNA, sei quello che sei nella buona e nella cattiva sorte. So di aver commesso degli errori nella mia carriera. Non commetterò gli stessi errori del passato. Farò dei nuovi errori, come li fanno tutti. Ma sono più forte rispetto al passato: sono più forte dal punto di vista del controllo delle emozioni”.

Sul suo passato e il suo essere uomo club del Chelsea

“Sì, sono Mr. Chelsea così come sono Mr. Porto, Mr. Inter o Mr. Real Madrid; o il ‘signor qualsiasi altro club’. Io sono il club che vado a rappresentare. Vado a dormire mettendomi anche pigiama del club per cui lavoro. Durante la mia carriera ho avuto tante avventure in tanti paesi; e ho avuto la possibilità di fare quello che io chiamo il ‘Grande Slam’: Inghilterra, Spagna e Italia. Ma non mi sono fermato perché ho sempre avuto la passione. Ma è la Premier League il mio habitat naturale; è il campionato che mi piace di più è che considero il migliore e dove sono felice. Qui non sono Mr. Chelsea o Mr. Inter o Mr Real Madrid. Sono tutte queste cose insieme; do tutto me stesso nel posto in cui arrivo”.

Sul primo discorso fatto alla squadra e sul mercato

“Ho detto ai giocatori che sono qui proprio per loro. Ho provato a comprare alcuni di loro in passato quando lavoravo per altre squadre. E su alcuni non ci ho nemmeno provato perché sapevo che era impossibile che partissero. Sono qui perché credo nel potenziale di questa squadra. Non mi servono nuovi giocatori, devo solo conoscere meglio quelli che già ho”.

Sulla sua filosofia

“Quando non vinco non sono felice, e questa cosa non la posso cambiare. Se sei felice quando perdi, beh allora non puoi essere un vincente in qualsiasi momento tu sia della tua carriera. La cosa più importante però è mantenere il controllo sulla propria autostima: serve per mantenere la fiducia di chi ti sta intorno. Sono in un periodo delle mia vita dove non riguarda più ‘me stesso’, ma tutto quello che conta è il club, i tifosi, i giocatori. Non conta me stesso. Sono qui per provare ad aiutare quelli che mi stanno intorno”.

Jose Mourinho, "The Humble One"SID

Sullo stile di gioco

“Sarà molto simile a prima. Ovviamente cercherò di aggiungere dei dettagli, perché a volte possono essere i dettagli a fare la differenza. Piano piano arriveremo così ad avere un quadro completo della situazione. Lo stile di gioco deve adattarsi a quello della filosofia del club e dei giocatori che ne fanno parte”.

Sulla domanda a cosa ne pensasse della finale di Champions persa dal Tottenham

“Non lo so perché non ho mai perso una finale di Champions League”.

Sulle chance del Tottenham di vincere la Premier

“Non possiamo vincere la Premier League in questa stagione. Dico che possiamo farlcela – ma non sto dicendo che ci riusciremo sicuramente – nella prossima stagione”.