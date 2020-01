Mourinho 'spia' la panchina del Southampton e viene ammonito: "Io scortese sì, ma con un idiota"

Inizia in salita il 2020 di José Mourinho. Lo Special One, oltre a dover digerire la sconfitta per 1-0 rimediata sul campo del Southampton, si è visto sventolare anche un cartellino giallo nei minuti finali del match a seguito di un episodio piuttosto curioso: l'arbitro Mike Dean, infatti, lo avrebbe punito con un'ammonizione perché si sarebbe avvicinato troppo alla panchina dei Saints dando anche un'occhiata furtiva agli appunti di un collaboratore del tecnico del Southampton, l'austriaco Ralph Hasenhuttl. Nella conferenza stampa post partita, Mourinho ha commentato l'episodio a suo modo, come al solito.

" Penso che il cartellino giallo sia corretto perché sono stato scortese. Ma sono stato scortese con un idiota. Per qualche motivo sono stato scortese, ma lo sono stato e - poiché lo sono stato - ho meritato il cartellino giallo "