Al St James' Park è davvero una partita da Premier League, con tante occasioni, tanti errori e grande intensità in mezzo al campo. Ancelotti fa un po’ di turnover, considerando che l’ultima gara si era giocata esattamente due giorni fa, e dà spazio a Moise Kean che torna a fare il titolare a 3 mesi di distanza dall’ultima volta. L’attaccante ex Juventus ha le sue occasioni, ma fatica a trovare la porta nonostante due chance colossali. Anzi, proprio un suo errore tiene in partita il Newcastle che trova il gol con Schär, ma Calvert-Lewin - qualche minuto più tardi - riporta avanti i toffees con la sua doppietta personale. Il classe ’97 non aveva cominciato benissimo la stagione, ma adesso prova a prendersi la scena scalando le gerarchie. Da menzionare anche la prestazione di Richarlison che dà la giusta qualità al reparto offensivo, con un Everton comunque sempre pericoloso con una sorta di 4-2-4 in campo.

Tabellino

Newcastle United-Everton 1-2

Newcastle United (3-5-2): Dúbravka; Schär, F.Fernández, Lejeune (74’ Atsu); Yedlin, Hayden, Shelvey, A.Almirón, Willems (85’ S.Longstaff); A.Carroll, Joelinton (74’ Gayle). All. Steve Bruce

Everton (4-4-2): Pickford; Sidibé, M.Keane, Holgate, Baines (80’ Y.Mina); Walcott (70’ Coleman), T.Davies, G.Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin, Moise Kean (61’ Delph). All. Carlo Ancelotti

Marcatori: 13’ e 64’ Calvert-Lewin (E); 56’ Schär (N)

Arbitro: Lee Mason

Ammoniti: 45+1 Joelinton, 54’ T.Davies, 80’ Hayden, 90+3 Calvert-Lewin

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti

1’ OCCASIONE PER ALMIRON - Joelinton serve Almiron che entra in area, ma calcia scoordinato e non trova la porta di Pickford.

11’ CHANCE PER HOLGATE - Clamorosa occasione per l’Everton con Holgate all’altezza del dischetto dell’area di rigore, ma il suo destro viene parato da Dúbravka che chiude la porta anche a Calvert-Lewin.

13’ GOL DI CALVERT-LEWIN - Sugli sviluppi di un altro calcio piazzato, l’Everton trova il gol del vantaggio con Calvert-Lewin che supera Dúbravka da due passi dopo il mancato controllo di Moise Kean.

Calvert-Lewin, Richarlison - Newcastle United-Everton - Premier League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

16’ WALCOTT CHIUSO - Everton subito alla ricerca del raddoppio: Moise Kean appoggia per Theo Walcott che ci prova col destro, ma la sua conclusione viene rimpallata da Federico Fernandez.

29’ GOL ANNULLATO AL NEWCASTLE - Numero di Willems sulla sinistra, Shelvey centra il palo con Carroll che segna in tap-in, ma l’ex Liverpool era in fuorigioco.

50’ MOISE KEAN VICINO AL GOL - L’ex Juventus vince una serie di rimpalli al limite dell’area dopo la verticalizzazione di Davies, ma a due passi da Dúbravka calcia addosso al portiere.

56’ GOL DI SCHÄR - Pareggio del Newcastle col destro al volo di Schär sulla perfetta sponda di Carroll. Magpies bravi a sfruttare un calcio piazzato dalla sinistra.

60’ GOL ANNULLATO ALL’EVERTON - Anche ai toffees viene annullato un gol per fuorigioco: quello di Holgate in tap-in, dopo la deviazione di Dúbravka sul tiro di Sigurdsson.

64’ DOPPIETTA DI CALVERT-LEWIN - L’Everton risponde subito e trova il nuovo vantaggio con la doppietta personale di Calvert-Lewin che appoggia in rete sull’assist di Richarlison, lanciato da Walcott.

EvertonGetty Images

Il Tweet

E ora dove può arrivare questo Everton?

Il migliore

Dominic CALVERT-LEWIN - Ha segnato 3 gol su 3 nell’era Ancelotti. Si è svegliato Calvert-Lewin? Dopo una prima parte di stagione non esaltante, il classe ’97 comincia ad ingranare. Partita da opportunista: pressa sui portatori di palla, dà profondità alla squadra e segna, dimostrando di aver sviluppato un certo killer instinct sotto porta.

Carlo Ancelotti & Dominic Calvert-LewinGetty Images

Il peggiore

DeAndre YEDLIN - La coppia di esterni del Newcastle non ha proprio difeso. E se Willems si può giustificare con una grande presenza in fase offensiva, lo statunitense è stato invisibile ovunque. Anche Baines l’ha saltato diverse volte sulla fascia.