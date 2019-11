Doppio botta e risposta tra Newcastle United e Manchester City al St James' Park, come sempre ribollente di passione, fedeltà incondizionata ed entusiasmo: prima, al 22' e al 25', le reti in fotocopia di Sterling e Willems. Poi, verso la fine, all'82' e all'88', i bellissimi gol di de Bruyne e Shelvey, ex Liverpool. Finisce 2-2: i reds, a 37 punti e impegnati in casa alle 16 contro il Brighton, può approfittare per aumentare il distacco dai campioni in carica portandosi a +11. I Magpies, a metà classifica, salgono a quota 16 agganciando momentaneamente il Bournemouth.

newcastle cityGetty Images

Il tabellino

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY 2-2

Newcastle (5-4-1): Dubravka; Manquillo, Clark, Fernandez, Dummett; Willems; Almiron, Shelvey, Hayden, Saint-Maximin (86' Atsu); Joelinton (69' Gayle). All.: Bruce.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; de Bruyne, Gündogan, David Silva (70' Foden); Mahrez (69' Bernardo Silva), Gabriel Jesus (84' Rodri), Sterling. All.: Guardiola.

Arbitro: Chris Kavanagh di Manchester.

Gol: 22' Sterling (M), 25' Willems (N), 82' de Bruyne (M), 88' Shelvey (N).

Assist: David Silva (M, 0-1), Almiron (N, 1-1).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Fernandinho, Manquillo.

Allan Saint-Maximim (Newcastle) à la lutte avec Kyle Walker (Manchester City) en Premier LeagueGetty Images

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

17' - TACCO DI JESUS PER MAHREZ DAVANTI ALLA PORTA! Chiusura provvidenziale in angolo dell'ex Napoli Fernandez: tutto era nato da uno splendido corridoio trovato da de Bruyne.

20' - SHELVEY! Calcio di punizione insidiosissimo del numero 8 del Newcastle: la palla gira di destro sul primo palo e s'infrange sull'esterno della rete.

22' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON STERLING! Scambio in velocità con David Silva, ingresso in rea dal corridoio mancino e rigore in movimento con destro all'angolino: 1-0 sky blue!

Raheem Sterling of Manchester City celebrates with teammates Riyad Mahrez, Kyle Walker and John Stones after scoring his team's first goal during the Premier League match between Newcastle United and Manchester City at St. James ParkGetty Images

25' - GOL DEL NEWCASTLE CON WILLEMS! Azione quasi identica a quella che ha portato al gol Sterling: triangolo in rapidità, sulla sinistra tra Almiron e Willems e conclusione angolatissima del numero 15 bianconero: 1-1!

Jetro Willems of Newcastle United (15) celebrates after scoring the equalising goal during the Premier League match between Newcastle United and Manchester City at St. James ParkGetty Images

33' - STERLING DAL LIMITE! Destro potente con parata in due tempi da parte di Dubravka.

69' - DOPPIA CHANCE INCREDIBILE PER IL MANCHESTER CITY! Palla deliziosa in profondità di David Silva per Gabriel Jesus, che calcia addosso a Dubravka, poi ci prova anche de Bruyne con la palla respinta dalla retroguardia di casa: si resta sull'1-1.

72' - CI PROVA IL NEOENTRATO BERNARDO SILVA! Il portoghese, ben imbeccato da Gündogan tutto solo davanti a Dubravka, calcia incredibilmente a lato.

82' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON DE BRUYNE! Dummett allontana un cross dalla sinistra di Mendy e il centrocampista belga stoppa di petto e, da fuori area, scaglia un destro con il pallone che rimbalza sulla base interna della traversa prima di insaccarsi: 1-2!

de bruyne golGetty Images

88' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON SHELVEY! Punizione battuta corta, dalla destra, di Atsu e conclusione potente e angolata del numero 8 delle Magpies, ex del Liverpool: 2-2!

90'+2 - STERLING! Scivolata da pochi passi su cross di de Bruyne: Dubravka blocca la sfera.

Il migliore

De Bruyne. Segna una rete eccezionale al minuto 82 (stop di petto e straordinario destro che rimbalza sulla base interna della traversa) e, insieme a David Silva, disegna "calicio poetico" dal suo presidio di metà campo..

Il peggiore

Gabriel Jesus. Sciagurato sottoporta: sbaglia di tutto e, anche negli inserimenti, è fuori tempo.

