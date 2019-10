Chissà quante volte avrà sognato un debutto così! Matt Longstaff è il protagonista assoluto della serata magica del St. James Park. Già perchè il classe 2000 all’esordio assoluto in Premier League festeggia il suo primo gol al primo tiro in porta. E giusto per non farsi mancare nulla metti nei guai una big come il Manchester United. Merito di un guizzo di Steve Bruce che decide di schierarlo titolare al fianco del fratello Sean. Risultato da ricordare anche per l’allenatore dei Magpies alla prima vittoria contro il "suo” United (306 presenze, 36 gol da giocatore) al 23° tentativo su una panchina avversaria.

Al di là dei meriti del Newcastle, momento nero dei Red Devils, incapaci di creare un’occasione nitida nell’arco dei 90 minuti. Poca qualità nella manovra, sbavature in difesa e confusione in entrambe le fasi. L’unica attenuante è l'assenza prolungata di due stelle come Martial e Pogba, ma ora la classifica mette al muro Solskjaer, a 2 punti dalla zona retrocessione e a due settimane dalla supersfida contro l’imbattibile Liverpool. Ci sarà ancora Baby-face Killer dopo la sosta?

Lo sconforto dei giocatore del Manchester United dopo il gol di LongstaffGetty Images

Il tabellino della partita

NEWCASTLE- MAN. UNITED 1-0 (primo tempo 0-0)

NEWCASTLE (4-5-1) - Dubravka, Yedlin, Schar, Lascelles, Clark, Willems, Matthew Longstaff, Sean Longstaff, Saint-Maximin (dall’82’ Atsu), Joelinton (dal 55’ Carroll), Almiròn (dal 90’ Krafht). All. Bruce

MANCHESTER UNITED (4-3-3) - De Gea, Dalot (dal 59’ Rojo), Tuanzebe, Maguire, Young (dall’85’ Chong), Fred, McTominay, Pereira, Mata (dal 66’ Greenwood), James, Rashford. All. Solskjaer



Arbitro: M. Dean (Wirral)

Gol: 72’ M. Longstaff



Assist: Willems



Ammoniti: Fred, Yedlin, McTominay, Almiron, Schar

La cronaca in 3 momenti chiave

28’ TRAVERSA DEL NEWCASTLE - Improvvisa botta dal limite di Matthew Longstaff a De Gea battuto: legno pieno e palla che si spegne sul fondo. Sfortunato l’esordiente classe 2000

45’ OCCASIONE PER LO UNITED – Maguire si divora l’1-0. Sul bel corner battuto da Rashford il centrale ex Leicester stacca tutto solo a due metri dalla linea di porta, perso da Schar. Il colpo di testa dell'inglese si spegne, incredibilmente, sul fondo

72’ VANTAGGIO DEL NEWCASTLE – Come nei sogni rompe l’equilibrio il 19enne esordiente Matt Longstaff: 1-0 Newcastle che nasce da un’azione meravigliosa sulla destra di Willems che dopo aver saltato due Red Devils serve in mezzo per il classe 2000. Il ragazzino lascia partire un missile al volo, rasoterra e buca De Gea.

Il migliore in campo

M. Longstaff. E' ovunque, lotta in mezzo al campo per novanta minuti e trova il gol vittoria al suo primo tiro in porta in Premier League. E' nato nel 21 marzo 2000 e questa notte difficilmente riuscirà a prendere sonno.

Il peggiore in campo

Mata. Fatica a rendersi pericoloso, poco supportato dai compagni. Solskjaer lo toglie per disperazione

Il momento social del match

Un certo Alan Shearer festeggia per il nuovo idolo del suo Newcastle