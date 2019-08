Meno uno. In attesa di capire se potrà effettivamente arrivare a James Rodriguez, il Napoli deve ufficialmente depennare il primo elemento da una lunghissima lista della spesa: Nicolas Pépé, nonostante i concreti tentativi dei partenopei di portarlo in Serie A, lascia il Lille e diventa un nuovo giocatore dell'Arsenal, come annunciato dai Gunners.

72 milioni di sterline, ovvero 80 milioni di euro circa: tanto Pépé è costato alle casse dell'Arsenal. Gli inglesi non hanno comunicato la cifra, svelando però che l'attaccante ivoriano è diventato "l'acquisto più costoso della nostra storia". Non solo: è anche il più costoso dell'attuale sessione di mercato in Premier League, in attesa degli ultimi botti (Maguire?). Nei giorni scorsi il Napoli aveva raggiunto un'intesa con il presidente del Lille, Gerard Lopez, ma è stato superato sul traguardo dall'Arsenal, capace di battere l'agguerrita concorrenza di mezza Europa. Dopo le visite mediche di rito e la firma sul contratto, avvenute un paio di giorni fa, ecco la conferma: dopo tanta gavetta nelle serie minori francesi, il futuro di Pépé è in Premier League.

Emery benedice il suo arrivo: "Porterà potenza e creatività"

Sul sito ufficiale dell'Arsenal, il manager Unai Emery non ha lesinato le parole nel descrivere l'importanza dell'arrivo all'Arsenal di Pépé:

" Nicolas è un esterno offensivo talentuoso che era stato cercato da vari top club europei. Portare qui un esterno di alto livello era uno dei nostri obiettivi in questa finestra di mercato, per cui sono felice che sia venuto qui. Porterà ritmo, potenza e creatività, con l'obiettivo di segnare molti gol per la nostra squadra. "